De vraag is niet of we kernenergie willen, maar of we nog zonder kunnen

De kernreactor in Petten. Beeld ANP

Het is niet helemaal helder hoe het zo gekomen is, maar kernenergie wordt in Nederland ­beschouwd als een uitgesproken rechts thema. Dat was het vroeger niet. Het kabinet-Den Uyl, de progressiefste ploeg die het land ooit leidde, mikte in 1974 op de bouw van drie extra centrales, naast die in Dodewaard en Borssele.

Den Uyl stuitte op hevig verzet en massale demonstraties, vooral vanwege de problemen met het radioactieve ­afval, maar het idee bleef daarna nog jarenlang levend. Tot de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl, toen was het in één klap een taboe. Sindsdien waagde alleen Rutte 1 – dus juist de meest rechtse ploeg die we hadden– zich tien jaar geleden nog aan serieuze plannen.

Geen wonder dus dat D66-leider Kaag, met haar belofte van een zo progressief mogelijk kabinet, nu aan de formatietafel het minst enthousiast is over het herlevende idee om kernenergie onomwonden op te nemen in de groene agenda voor de komende decennia. Hoewel partijcoryfeeën als Alexander Rinnooy Kan, Jan Terlouw en Hans ­Wijers eerder dit jaar opriepen om het taboe op te heffen, zal het van Kaag nog de nodige inspanningen vergen om al haar kiezers te overtuigen.

Er zijn redenen genoeg om dat wel te proberen. Want de potentie van kernenergie mag niet het excuus worden om de verduurzaming van industrie, verkeer en woningen – die eindelijk een beetje op gang begint te komen – op een lager pitje te zetten, maar de realiteit is ook dat Nederland de eigen doelstellingen met de vermindering van de CO2-uitstoot simpelweg niet gaat halen zolang de centrales met kolen en biomassa moeten worden gestookt.

Totdat er verder gevorderde oplossingen zijn om wind- en zonne-energie op te slaan voor de bewolkte, windstille dagen, is kernenergie op dit moment nog het best denkbare alternatief dat niet bijdraagt aan verdere opwarming van de aarde.

Kernenergie is verre van ideaal. Alle bezwaren over de veiligheid, het afval en de torenhoge kosten zijn genoegzaam bekend. Maar het klimaatdebat draait in dit stadium niet meer om ideale scenario’s, maar om het precaire evenwicht tussen het afbouwen van de CO2-uitstoot en de zekerheid van de energievoorziening.

De vraag voor de formerende partijen is dan ook niet zozeer of ze kernenergie willen, maar of ze mogelijkheden zien om het zonder te doen.