‘De vraag is hoeveel van de voormalige thuisblijvers nu wel stemmen omdat ze koste wat kost van Erdogan af willen’

Kiezers brengen een stem uit in een stembureau in sportcentrum De Scheg voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen. Beeld ANP

Dagenlang hebben Turken in het buitenland gestemd voor de verkiezingen in Turkije. Er waren lange rijen bij de stemlokalen, discussies over de peilingen die een nek-aan-nekrace beloven tussen president Recep Tayyip Erdogan en oppositieleider Kemal Kiliçdaroglu. Er waren ook opstootjes. Zo moest zondagavond de politie in Amsterdam zelfs massaal uitrukken naar de RAI, waar kort na het sluiten van het stembureau een grote vechtpartij uitbrak tussen waarnemers van twee Turkse partijen.

‘De spannendste verkiezingen in jaren’ leven dus ook bij de 3,42 miljoen Turken in de diaspora. Jarenlang hield Erdogan hen voor dat ‘ongeacht waar je bent of welk staatsburgerschap je ook hebt, je bij ons hoort’. Een warme boodschap, met name voor Turkse Nederlanders en Turkse Belgen die zich vaak ontheemd en niet welkom voelen in het land waar ze wonen. Maar kan Erdogan nog steeds rekenen op hun massale steun of is zijn populariteit ook hier tanende?

Dirk Rochtus, doceert internationale politiek en Europese politiek aan de KU Leuven en schreef Turkije: de terugkeer van de sultan:

‘De argumenten van de Turkse oppositieleider Kiliçdaroglu snijden in de diaspora minder hout dan in het thuisland. De West-Europese Turken voelen de binnenlandse problemen van Turkije – zoals de deplorabele toestand van de economie en van de rechtsstaat – niet in dezelfde mate aan als de mensen in Anatolië. Toch is het de verinnerlijking van Anatolië dat een meerderheid van hen in Erdogans armen drijft. Van ginds brachten ze de waarden van een conservatief-religieus milieu mee naar Europa om ze te bevriezen in de bubbel van hun gemeenschap. Naar ginds gaan hun gedachten uit nu ze in een sfeer van verbondenheid met hun stem mee de richting van de Turkse politiek mogen bepalen.’

Nienke van Heukelingen, Turkije-expert bij Instituut Clingendael:

‘Een aantal van mijn Turkse vrienden in Turkije ziet het met lede ogen aan: de Turken in Europa die het recht hebben om mede te beslissen over de toekomst van het land. Met hun euro’s vermijden ze de hoge inflatie van de Turkse lira en worden ze nauwelijks geconfronteerd met de democratische achteruitgang. Desalniettemin is het sinds 2014 voor deze groep gemakkelijker gemaakt om te stemmen. Waarom?

‘De Turkse gemeenschap in Nederland, maar ook in Duitsland en België, toonde zich in het verleden relatief loyaal aan president Erdogan. Loyaler dan in Turkije zelf. Erdogan weet bij zijn achterban in Europa een gevoel van identiteit en verbondenheid met Turkije aan te spreken, en recent Clingendaelonderzoek laat zien dat deze groep de sterkste band met Turkije voelt – iets meer dan bijvoorbeeld oppositiestemmers, en zéker meer dan niet-stemmers. Tel daarbij op dat organisaties gelieerd aan Erdogans AKP in de Europese landen goed georganiseerd zijn.

‘De vraag is nu of hun stem opnieuw naar Erdogan is gegaan, of dat zij gekozen hebben voor oppositiekandidaat Kemal Kiliçdaroglu. De marges lijken klein en de diasporastem telt voor ongeveer 3 procent van het totaal aantal stemmen. Dat kan bij de verkiezingen van aankomende zondag het verschil betekenen tussen winst en verlies.’

Petra de Bruijn, universitair docent Turkse studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in literatuur, film en televisiedrama in sociaal-politiek perspectief:

‘Men zal in Nederland minder massaal op Erdogan stemmen dan bij vorige verkiezingen, hoewel waarschijnlijk nog wel in meerderheid. De Turkse gemeenschap in Nederland blijft hecht en ze investeert veel om haar Turkse cultuur te behouden. De eerste generatie Turkse Nederlanders kwam voornamelijk van het Anatolische platteland, was laaggeschoold en conservatief. Lale Gül beschrijft de benauwdheid van dit milieu in haar bestseller Ik ga leven .

‘Zij volgen de officiële Turkse media, door Erdogan beheerst. De staatstelevisie zond in april 32 uur Erdogan en 32 minuten Kiliçdaroglu uit. Hun hier geboren kinderen vonden hun weg in de Nederlandse samenleving maar blijven veelal trouw aan het gedachtegoed van hun ouders. Het lijkt alsof de jongste generatie meer voor verandering van het regime voelt. Erdogans AKP hielp eerder haar aanhang door bussen te regelen; nu doet de oppositie hetzelfde.

‘Oppositiestemmers stemden in het verleden vaak niet: het blijft vreemd om als volledig in Nederland opgegroeide Nederlander met een Turks paspoort te bepalen wat er duizenden kilometers verderop gebeurt. Suzan Yücel maakte hier een mooie documentaire over: Mijn Turkse stem. Deze keer willen velen hun stem niet verloren laten gaan. Per saldo zal Erdogan dus minder populair zijn.’

Joost Lagendijk, voormalig lid van het Europees Parlement, Turkije-deskundige, woonachtig in Istanboel en schrijver van een biografie over Erdogan:

‘Bij de vorige parlements- en presidentsverkiezingen in 2018 koos meer dan de helft van de stemgerechtigde Turkse Nederlanders ervoor om niet te gaan stemmen. Meest genoemde reden: waarom zou ik me bemoeien met een land waar ik niet woon? Van de minderheid die wel een stem uitbracht, deden de meesten dat op Erdogan en zijn AKP. Dat betekent dat ongeveer 30 procent van de Turkse Nederlanders in 2018 op Erdogan en zijn partij stemde. Dus niet een ruime meerderheid, zoals vaak wordt beweerd.

‘De grote vraag dit jaar is hoeveel van de thuisblijvers uit 2018, waarvan bekend is dat ze geen grote fan van Erdogan zijn, deze keer wel gaan stemmen omdat ze koste wat kost van de president af willen.

‘Voor de strijd tussen Erdogan en Kiliçdaroglu zullen de stemmen uit het buitenland - ook als Erdogan de meeste krijgt - alleen de doorslag geven als het binnenlandse verschil tussen beide kandidaten kleiner is dan 1 procent. Maar voor de parlementsverkiezingen ligt dat anders. Daar kunnen die stemmen, naar rato verdeeld over het hele land, wel degelijk uitmaken welke partij meer parlementariërs krijgt, met name in kiesdistricten waar de verschillen klein zijn.’

Dries Lesage, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Gent en Turkije-kenner:

‘Wetende dat ook de Turken in het buitenland erg verdeeld stemmen, gaat het hooguit om enkele honderdduizenden die een verschil zouden kunnen maken. Wellicht zullen Erdogan en zijn AKP bij de West-Europese Turken goed standhouden, ondanks hun dalende populariteit in Turkije. De economische groei en jarenlange uitbreiding van de infrastructuur in Turkije maakten ook op deze mensen grote indruk. Terwijl ze nu van de huidige inflatie en tanende democratie geen last hebben.

‘Deze Turken in het buitenland tankten ook zelfvertrouwen uit de manier waarop Erdogan Turkije assertief op de wereldkaart zette. Hun loyaliteit werd enkel groter toen ze als kwade ‘Erdo-Turken’ gebasht werden en de West-Europese pers en politiek het opnamen voor de vervolgde Gülenisten en de gewelddadige PKK, die het met mensenrechten en democratie nog minder ophebben. Overigens is de opwinding over de zogenaamde ‘lange arm van Erdogan’ via moskeeën en verenigingen sterk overdreven. Turkse politieke organisaties, zoals de lokale afdeling van de AKP, hebben in Nederland en België weinig om het lijf.’