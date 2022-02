De vraag der vragen had ook ons gezin bereikt

Om achteraf onbegrijpelijke redenen vond ik het nodig om tegen de dochters (4 en 6) over grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke integriteit te beginnen toen ze na een lange, slome zondag toch al op het randje van de slappe lach zaten. ‘Luister eens jongens’, zei ik terwijl ze in hemd en onderbroek ondersteboven op de bank hingen. ‘Je lichaam is alleen van jou. En jij bepaalt wat je wil. Snappen jullie wat ik daarmee bedoel?’ Nou, dat snapten ze zeker, ik doe lekker wat ik wil, kikker-in-je-bil, hihihaha, en zo ging het maar door, tot ik het niet meer aankon en terug vluchtte naar de keuken.

Nu de ene na de andere hotemetoot van zijn sokkel werd getrokken en de maatschappelijke discussie daarover op werkelijk elke straathoek werd gevoerd, had de vraag der vragen ook ons gezin bereikt: hoe bescherm je drie dochters tegen dergelijke ervaringen? Het antwoord had ik die ochtend in NRC gelezen in een artikel van journalist Floor Bakhuys Roozeboom. Daarin stelden deskundigen dat je het probleem niet alleen moest aanpakken binnen organisaties, maar dat je moest beginnen bij de basis, want de boodschappen die kinderen van jongs af aan horen zijn essentieel, was de redenering. Die boodschap was: je bent zelf de baas over je lichaam, nee is nee, zowel voor jongens als voor meisjes. En: niet te alarmistisch zijn, seks is ook gewoon léúk, je zou het bijna vergeten.

Tot zover alles duidelijk, en op een ander, minder lamlendig moment zouden we het daar vast prima met elkaar over kunnen hebben.

Maar één ding bleef haken.

Want in de laatste alinea legde deskundige Naomi Dessaur het begrip ‘practice what you preach’ nog maar eens uit. ‘Zeg je bijvoorbeeld tegen je kind ‘je lichaam is van jou en je hoeft niets te doen wat jij niet wil’, maar dwing je je kind vervolgens wel om andere volwassenen een kus, knuffel of hand te geven? Dan geef je daar een tegenstrijdige boodschap mee af. Dan zeg je eigenlijk: ja, jouw lichaam is van jou en grenzen zijn belangrijk, maar beleefdheid en sociale wenselijkheid zijn belangrijker.’

Ineens was ik in Limburg, waar we een week eerder mijn schoonmoeder met dementie hadden bezocht in het verzorgingstehuis. Terwijl we uit de auto kwamen had het personeel haar voor het raam gezet, kijk, daar zijn de kinderen, zwaai maar vast, maar ze had ons niet gezien. Wij haar wel, en wat we zagen viel niet mee. Zodra ze ons in de smiezen kreeg was haar gezicht veranderd in iemand die op mijn schoonmoeder leek, maar het ging om die paar seconden daarvoor, toen ze was wie ze is als wij er niet zijn. Een broze vrouw, alleen en afwezig, een schim tussen andere schimmen in een gemeenschappelijke ruimte met een grote tv aan de muur en frites op het menu. Toen we even later in haar kamer zaten, zei ze braaf ‘goed hoor’ toen we vroegen hoe het met haar ging, verder zei ze niet veel, op één ding na. ‘Geef oma eens een kus.’ Niet een keer, niet twee keer, maar drie, vier, vijf keer. Ik zag de aarzeling op de gezichten van de meisjes, hun korte blik op mij, moest dat echt, ze hádden haar toch al een kus gegeven, deze oma met haar knokige kaken, maar in plaats van ze te hulp te schieten liet ik het gebeuren, steeds weer, in een labbekakkerige poging mijn schoonmoeder, een vrouw in het absolute laatste akelige stadium van haar leven, niet ook dát nog af te pakken. Op hun rekening, dat wel.

Binnen klonk gegiebel. Ik stond op en greep ze onverwachts bij hun lurven, waarna ze zich joelend op me stortten, met hun kleine lichamen die vooraleerst van hen, maar toch ook nog een beetje van mij zijn, nog heel even.