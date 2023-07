De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 15 juli

Adam Driver en John David Washington in ‘BlacKkKlansman’ van Spike Lee.

Focus

NPO 2, 20.01 uur

Nederland is rijk aan veen, dat ondergronds veel koolstof opslaat. Wanneer de fossiele veenlaag uitdroogt en wordt afgebroken, komt deze koolstof vrij in de vorm van CO₂. Daarmee leveren de veengronden een bijdrage aan de opwarming van de aarde. In Focus onderzoekt Petra Grijzen de omvang van het probleem en ontmoet ze wetenschappers die zoeken naar een oplossing. Het opnieuw onder water zetten van de veengebieden lijkt een logische stap, maar leidt tot nieuwe pijn bij de boeren.

Zing!

NPO 1, 20.28 uur

De grote finale is aangebroken in Zing!, de talentenjacht naar de ‘Beste zanggroep van Nederland’. Anderhalve maand geleden begon het programma met de audities van 36 groepen en koren met repertoire van pop tot jazz en close harmony tot gospel. Giovanca Ostiana en Anne-Mar Zwart verwelkomen de drie finalisten, die door Tania Kross, Glen Faria en Roel van Velzen zijn gecoacht. De YouTubeserie Een toontje dieper vertelt de persoonlijke verhalen van de deelnemers.

Nederland op film

NPO 2, 20.40 uur

Er zijn niet zo veel amateurfilms uit de Tweede Wereldoorlog. Een camera was duur en niet voor iedereen weggelegd. Bovendien was filmen levensgevaarlijk. Ondanks de dreiging van Duitse represailles waren er Nederlanders die het leven onder de bezetting durfden vast te leggen. Nederland op film toont een compilatie van zulke oorlogsbeelden, met opnamen van bombardementen en deportaties, maar ook van een groepje mannen dat moet lachen als een van hen een treffende Hitler-persiflage opvoert.

Dirty Dancing

Net 5, 21.55 uur

(Drama, Emile Ardolino, 1987) Meisje wordt tijdens haar vakantie verliefd op dansleraar, of: hoe een berg clichés toch een aanstekelijke film oplevert. Jennifer Grey is de 17-jarige danseres, de in 2009 overleden Patrick Swayze werd een tieneridool door zijn rol als viriele docent. Grey speelde na Dirty Dancing geen gedenkwaardige rollen meer; regisseur Ardolino maakte nog Sister Act (1992), waarna hij in 1993 op 50-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van aids. Het vervolg uit 2004 (met een bijrolletje voor Swayze) en een tv-remake (2017) kunnen niet tippen aan dit origineel.

Patrick Swayze en Jennifer Grey in ‘Dirty Dancing’ van Emile Ardolino.

Happy Valley

NPO 2, 22.07 uur

Zeven jaar moesten de fans van het veelgeprezen misdaaddrama Happy Valley wachten op de terugkeer van de doorgewinterde agent Catherine Cawood (Sarah Lancashire). Na de vondst van een skelet leidt het politieonderzoek naar Tommy Lee Royce (James Norton), de crimineel die de dood van Catherines dochter op zijn geweten heeft en een lange gevangenisstraf uitzit. Ze zou de psychopaat het liefst vergeten, maar via haar 16-­jarige kleinzoon Ryan keert Royce toch weer terug in haar leven.

BlacKkKlansman

Canvas, 22.10 uur

(Drama, Spike Lee, 2018) Een Afro-Amerikaanse detective infiltreert in de jaren zeventig in de Ku Klux Klan: mocht het uitgangspunt van het Oscarwinnende BlacKkKlansman enigszins vergezocht klinken, weet dan dat ‘this joint is based on some fo’ real, fo’ real shit’. Aldus het inleidende zinnetje van Spike Lee. De Amerikaanse regisseur-scenarist (Do the Right Thing) bewerkte het boek Black Klansman (2014) van agent Ron Stallworth, over diens bizarre undercoveroperatie in 1979, tot een volvette, speelse maar gaandeweg steeds woedendere bespiegeling op hedendaags Amerika. John David Washington, zoon van Denzel Washington, is uitstekend in de hoofdrol, fijn terzijde gestaan door Adam Driver als collega Flip Zimmerman.

Sully

BBC 1, 23.20 uur

(Drama, Clint Eastwood, 2016) US Airways vlucht 1549 maakte op 15 januari 2009 een noodlanding in de New Yorkse Hudson-rivier, waarbij alle 155 passagiers ongedeerd bleven. Hoofdpiloot Chesley Sullenberger werd als held onthaald. Sully, naar Sullenbergers memoires, springt heen en weer in de tijd: er zitten liefst zeven verbeeldingen van de ramp in, zoals de nachtmerrie die Sullenberger (de immer betrouwbare Tom Hanks) in de beginscène heeft. Het eigenlijke drama blijken de verhoren waaraan Sullenberger en co-piloot Jeff Skiles (fijne rol van Aaron Eckhart) later worden onderworpen.