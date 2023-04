De Volkskrant koos overduidelijk de kant van de ecologen, vond een lezer

‘Ik maak me ernstig zorgen over de onafhankelijkheid van de journalistiek van de Volkskrant’, schreef een lezer me deze week. Hij bleek zich vooral te storen aan onze berichtgeving over de stikstofcrisis. Stenen des aanstoots waren onze Haagse analyses maar ook een stuk in het wetenschapskatern van vorige week, waarin het boek de Stikstoffuik van Arnout Jaspers kritisch tegen het licht werd gehouden. De Volkskrant koos in dit artikel overduidelijk de kant van de ecologen, vond deze lezer, en was dus onvoldoende onafhankelijk. ‘Als de Volkskrant voortaan partij wenst te kiezen dan verneem ik dat graag.’

De Volkskrant kiest geen partij. Ja, in politieke analyses wordt geconstateerd dat het uitkopen van boeren onvermijdelijk is. Niet omdat dat de mening van de krant is, maar omdat in Europa nu eenmaal is afgesproken dat de natuur niet verder mag verslechteren. Die afspraak is ooit uit volle overtuiging gemaakt door democratisch gekozen regeringsleiders, juist om te voorkomen dat economische belangen altijd de overhand houden. Nu hebben de afspraken kracht van wet en kunnen ze niet meer worden herroepen of alleen na een lange en moeizame procedure.

De Volkskrant kiest wel altijd partij voor de wetenschap, voor de rationele, feitelijke onderbouwing. Wetenschappers kiezen in principe geen partij in het maatschappelijk debat, maar leveren slechts de feiten en inzichten op basis waarvan we het maatschappelijk debat moeten voeren. Helaas wordt de wetenschap wel steeds vaker als partijdig gezien. Dat is deels begrijpelijk, nu politici zich in de besluitvorming achter wetenschappers verschuilen en sommige wetenschappers zich te veel met de politiek bemoeien. Wetenschap verliest zo zijn neutrale status.

De stikstofdiscussie vertoont daardoor hetzelfde patroon als de coronadiscussie. In plaats van te discussiëren over de wenselijkheid van maatregelen, over het vinden van de juiste balans tussen – in het geval van corona – virusbestrijding en maatschappelijke ontwrichting of – in het geval van stikstof – economie, biodiversiteit en dierenwelzijn, richten velen de pijlen op de wetenschap. Is het virus wel echt zo schadelijk? Is stikstof wel echt zo slecht voor de natuur?

In het stuk in het wetenschapskatern werd nog eens rustig op een rij gezet hoe de natuur verandert als er stikstof op neerdaalt. Het sluit af met de nuchtere constatering dat het aan de politiek is om te beoordelen of deze schade aanvaardbaar is, om de juiste balans te vinden tussen de belangen van de boeren en de belangen van de natuur. Daar gaat de wetenschap helemaal niet over.