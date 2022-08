De vlammen en het zwaard

Op YouTube zag ik een video met Alexsandr Doegin, die bij de auto staat waarin zijn dochter Darja zojuist is opgeblazen. Hij heft zijn armen ten hemel, pakt zijn hoofd in zijn handen, kermt het uit, terwijl op de achtergrond een vlammenzee oplaait. Rondom hem liggen de wrakstukken op straat. Een vader die zojuist zijn dochter heeft verloren, geen prettig gezicht. Naar het schijnt was hij zeer close met haar. Zij kwamen zojuist van een nationalistische bijeenkomst, waarop hij had gesproken. Vermoedelijk was de bom voor hem bestemd, want op het laatst hadden ze nog van auto gewisseld.

Door wie de aanslag werd gepleegd, is onduidelijk. Er circuleren de wildste theorieën. Of we er ooit achter zullen komen, is de vraag. De Russische overheid is het gewend over alles en nog wat te liegen en in een land waar elk onderzoek doorgaans jaren duurt, hadden ze dader wel erg gauw. Dat zou de Oekraïense Natalia Vovk zijn geweest, die inmiddels naar Estland is gevlucht. Weer een excuus om straks een Baltische staat binnen te vallen. De zelfbenoemde nazi-bevrijders hebben aan de westkant intussen louter buurlanden waarvan de bevolking een diepe haat heeft ontwikkeld tegen de Russen. In feite heeft Poetin al verloren, zelfs als hij zijn machtige rijk weet te verwezenlijken.

Voor Doegin is het ontegenzeglijk een persoonlijk drama, maar je bent ook geneigd te denken aan het Bijbelse woord dat wie het zwaard heft er zelf door getroffen zal worden. Jezus heeft dat beweerd en sommige christenen zien er een oproep in tot pacifisme. Doegin is een overtuigd christen, zo heb ik begrepen. Niet van het slappe Romeinse soort, maar van de orthodoxe Byzantijnen, die het Westen zien als een uitwas van een decadent en verweekt liberalisme. Hij is een groot voorstander van de oorlog in Oekraïne en er wordt zelfs beweerd dat hij die Poetin heeft ingefluisterd.

In deze krant lees ik dat Doegin na de aanslag een persverklaring heeft afgelegd met deze tekst: ‘Onze harten smachten niet slechts naar wraak en vergelding, dat zou te weinig zijn, on-Russisch. Wij hebben alleen de Overwinning nodig. Op het altaar daarvan heeft mijn dochter haar meisjesleven gelegd. Dus behaalt de zege, smeek ik u! Moge zij de zonen van ons Vaderland nu tot een heldendaad inspireren’.

Geen pacifist en ook niet iemand voor wie wraak een gerecht is dat koud gegeten wordt. Nee, meteen, boem, lik op stuk. De geëxalteerde toon van de verklaring doet in de verte denken aan die van Dostojevski op zijn zwakste pagina’s, en dat zou best eens kunnen kloppen, want Doegin ziet er met zijn baard ook een beetje uit als Dostojevski toen hij gekweld werd door speelschulden.

Naar ik begrijp heeft de filosoof Doegin ook twee boeken over Martin Heidegger geschreven. Neemt u mij niet kwalijk dat ik die niet ga lezen, maar ik kan mij er wel een voorstelling van maken. Waar ik in mijn leven waarschijnlijk ook niet aan toekom, is zijn boek Hyperboreale Theorie uit 1993. Waar ken ik dat woord ‘boreaal’ ook al weer van? Klopt. Doegin vindt Thierry Baudet zo’n vent. Net als Kadhafi, Ahmadinejad, Kim Jong-un en Trump. Voor wie het nog niet weet: de Hyperboreeërs of Bovennoordenwindmensen vormen een mythisch volk dat ooit ergens in een noordelijke streek van Griekenland heeft gewoond, waar alles perfect was en 24 uur per dag de zon scheen. Vandaar dat wij nu met een klimaatcrisis zitten, die door Thierry wordt ontkend. Er schijnen wel alleen blanke mensen te wonen, want aan homeopathische verdunning – eigenlijk is dat een geneesmethode – deden ze daar toen nog niet.

De dood van Doegins dochter is collatoral damage, bijkomende schade, in een oorlog die hij zelf heeft toegejuicht. Militairen plegen hier van ‘een tragische onvermijdelijkheid’ te spreken. Rusland is een kolossaal land met een enorm leger en een economie die bijna net zo klein is als die van de Benelux. Zoiets moet wel leiden tot een minderwaardigheidscomplex, dat spiritueel gecompenseerd moet worden. Reeds Dostojevski dacht dat de Russische ziel de mensheid kon redden en in elk geval vond hij Russen intelligenter en moreel hoogstaander dan Duitsers, Polen en Joden. Alleen de Fransen, die hadden wel iets, hoewel ook Napoleon door de Russen werd verslagen. Dat soort opvattingen zie je terug bij Doegin, die aan het rijtje decadente slappelingen de homo’s heeft toegevoegd.

Lijden en gekweld worden horen ook bij die vermeende Russische ziel. Soms wordt met jaloezie gezegd dat Russen alles doen met passie, en dan gaat het echt niet alleen om brood bakken, zoals bij ons. Al die passie heeft inmiddels tienduizenden doden opgeleverd. Darja Doegina is daar slechts één van.