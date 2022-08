De vlag staat, zelfs ondersteboven, symbool voor Nederland

Er is veel te doen over het omkeren van de Nederlandse vlag. Onze nationale driekleur hangt aan menige lantaarnpaal te wapperen met het koningsblauw boven, en dat is uiteraard niet conform het ontwerp. Boeren geven daarmee uiting aan de nood waarin zij verkeren, gelijk het gebruik in de scheepsvaart waar een omgekeerde vlag betekent: help, man overboord! Treffende symboliek dus.

Zelf zou ik zeggen: liever een omgekeerde doek dan een bak stront en/of asbest en/of brandende hooibalen op de snelweg, maar zo eenvoudig ligt de zaak niet. De vlag vertegenwoordigt ons land, onze geschiedenis, de vrijheid, het gevoel kortom dat wij als trotse natie ergens voor staan. Wáárvoor we precies staan is niet altijd even duidelijk, maar dat is bijzaak. Voldoende is de aanwezigheid van gevoel. En er zijn nu eenmaal mensen die verdrietig worden bij de aanblik van de omgedraaide vlag en daar schande van spreken; onze nationale driekleur wordt bezoedeld.

Nu hoef je geen (ex-)militair te zijn of iemand die de oorlog heeft meegemaakt om week te worden van onze vlag. In de sportwereld wordt er menig traantje weggepinkt als de winnende atleet, nog nahijgend van de zojuist geleverde prestatie, de Nederlandse vlag over zich heen geworpen krijgt. Die vlag wordt vervolgens teder over de schouders gedragen, soms krijgt de vlag zelfs een kusje. Het zal de adrenaline nog wel zijn, denk ik dan.

Bij concerten van Arabische artiesten wordt er trouwens ook druk gewapperd. Als een zangeres halverwege haar set een vlag erbij tovert, begint het publiek uitzinnig te juichen. Zij heeft dan het hart op de juiste plaats, kennelijk. In de VS moet je eerbiedig gaan staan bij de stars and stripes, anders ben je een landverrader. En als je een ander land onder uit de zak wilt geven, moet je de vlag ervan opzoeken, een bestelling op internet plaatsen of zelf aan het borduren slaan, een ploeg maten verzamelen die goed boos kunnen kijken en dan samen, ten overstaan van zoveel mogelijk camera’s, de vlag brullend in brand steken. Het effect is groots: er zal gedurende één verkiezingsperiode geen zaken meer met je worden gedaan. (Tenzij je olie of gas in de aanbieding hebt.)

In Dronten pakken ze het anders aan, daar houden ze de boel liever bij elkaar. Omroep Flevoland maakte een reportage over het overleg tussen een veteraan en een boer. Tegen de toepasselijke achtergrond van een weiland werd de heren beurtelings gevraagd naar hun standpunten. Die waren overzichtelijk: de boer was vóór de omgekeerde vlag, de veteraan tegen. Die laatste zei: ‘We hebben een behoorlijk aantal collega’s onder de Nederlandse vlag thuisgebracht en die omgekeerde vlag, dat stoort mij.’

‘Een raak punt’, sprak ik tegen m’n scherm, ‘zie daar maar eens iets tegenin te brengen’. Nou, dat kon die boer wel: ‘Het is natuurlijk wél een protest. Je wilt je laten horen en je wilt je laten zien. De omgekeerde vlag is een heel vreedzaam protest.’ Daar had ik niet van terug.

De veteraan ook niet, want die stond na afloop van het overleg te jubelen alsof hij een vakantiereis had gewonnen. Op de vraag hoe het was geweest, antwoordde hij: ‘Héérlijk!’ Er was naar elkaar geluisterd, met ‘respect naar alle kanten’ en ‘heel veel begrip’. Iedereen ging glimmend van tevredenheid huiswaarts. Concreet was er niets veranderd want de vlaggen blijven voorlopig hangen, maar de veteraan voelde zich gehoord.

Daarmee stond de vlag, zelfs ondersteboven, symbool voor Nederland: een land waar mensen nog steeds met elkaar om tafel gaan om te overleggen. Soms op de meest vertederende wijze.