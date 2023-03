De Visdeurbel is alles wat de rest van het internet niet is

Het is ochtend en we zitten gezinsbreed op de bank naar het groezelige water van de Vecht te kijken. Sinds maandag toont een livestream vanaf de Weerdsluis in Utrecht weer wat er allemaal onder het wateroppervlak gebeurt, net als vorig jaar en het jaar daarvoor. En dat is bijzonder weinig, maar tegelijkertijd precies genoeg. We turen naar het bruine beeld, zwijgend en in opperste concentratie. Er dwarrelt een blaadje voorbij. Nog een. Paar luchtbelletjes. Af en toe doorbreken we de stilte met een enthousiaste uitroep. ‘Drie! Kijk dan, drie vissen!’ Ontlading. Een klein golfje endorfine. ‘Voor een paling moeten we eigenlijk een keer ’s nachts kijken’, pak ik meteen door. ‘Wist je trouwens dat die helemaal naar de Sargassozee zwemmen?’

Ons entertainment die ochtend: de Visdeurbel, een terugkerend project van onder andere de gemeente Utrecht. Hij bestaat uit een onderwaterlivestream en een virtuele rode knop waarop je kunt drukken als je een winde of een brasem voorbij ziet zwemmen – er wordt dan automatisch een screenshot gemaakt. Vissen willen namelijk voor voortplantingsdoeleinden van de Vecht naar de Kromme Rijn, via de Oudegracht en de Singel. Nu er nog maar weinig bootjes varen, gaat de Weerdsluis niet vaak genoeg open. Daarom dus die virtuele bel, waarmee kijkers van de livestream de brugwachter kunnen inseinen. Als er genoeg vissen voor de deur zwemmen, draait die een keer extra aan zijn grote wiel.

Gespotte vissen op de livestream van de Visdeurbel. Beeld Visdeurbel

Dit jaar is de Visdeurbel pas weer een kleine week online, maar het eerste jaar trok hij in een paar maanden tijd 440 duizend bezoekers. Heus niet allemaal vistrekfanaten. Het initiatief om de natuur in de stad onder de aandacht te brengen, werd ook omarmd door mensen die moeilijk in slaap kunnen komen of als remedie tegen stress. De livestream helpt beter bij het onthaasten dan alle apps die ons hoofd beloven leeg te maken. En dan ook nog met één druk op de knop een vis blij maken, wat wil een mens nog meer?

Goed, er bestaat enige discrepantie tussen wat een mens wil en wat een mens doet. Er zijn altijd andere dingen die onze aandacht opeisen. Mijn oude huis keek uit op de Weerdsluis, maar om het lot van de snoek en de alver, toch een soort buren, heb ik me destijds geen moment bekommerd. Ik had enkel oog voor die andere migrerende diersoort: bruingebakken plezierbootbezitters die in zwemkleding de stad binnenvoeren – hoe later in de middag, hoe vaker dansend op het dek. Op warme dagen schalde er elke vijftien seconden een ander nummer mijn open ramen binnen.

Als je zintuigen continu worden geprikkeld door geluid, beweging, kleur, snelheid en informatie, ga je vanzelf verlangen naar rust en stilte. Zeker in het socialemediatijdperk, waarin de succesvolste platformen het vasthouden van onze aandacht als belangrijkste doel hebben. Dat boek ligt er morgen ook nog wel, fluisteren ze in je oor, kijk hier anders even naar. Duurt maar vijftien seconden hoor, eerlijk. Maar nu je er toch bent: dit is ook echt iets voor jou. Duurt maar vijftien seconden!

De Visdeurbel biedt onze zintuigen een welverdiend moment van rust. Het zal de baars en de kolblei een rotzorg zijn of we naar ze kijken of niet. Vissen maken geen geluid, kiezen geen fotogenieke achtergrond, de beeldkwaliteit zal ze aan hun staartvin roesten en ze doen geen enkele moeite om er begeerlijker uit te zien dan ze zijn. Áls ze al besluiten om zich te laten zien, want het grootste deel van de dag toont de livestream het water van de Vecht, bruinig, gelig, groenig of blauwig, afhankelijk van het tijdstip en het weer. Je moet het ervaren om te snappen dat je er al die tijd behoefte aan had, en tegelijkertijd moet je helemaal niets.