De vibe shift is nabij, vertelt internet ons. Nooit van gehoord?

Sinds februari hangt het al in de lucht. Misschien heb je sindsdien nog rustig je administratie zitten doen, een oranjetompouce gegeten of de hond in bad gedaan, maar het kan nu echt ieder moment gebeuren. Voel je het? Het is best een aangenaam soort dreiging, zoals wanneer je een thriller kijkt en het een kwestie van tijd is tot de getormenteerde hoofdpersoon die enge pop/vergeelde familiefoto/geheime bergruimte van de vorige bewoners ontdekt. Misschien op zolder, misschien in de kelder, zag je nou iets weerspiegelen in het badkamerraam? Is het echte werk al begonnen? Het zal toch niet net gebeuren als je even nootjes aan het pakken bent?

Ik heb het natuurlijk over de aanstaande vibe shift. Dat is het laatste internetjargon voor wat we ooit een cultuuromslag noemden, of als we echt wilden uitpakken: een paradigmawisseling. Want onder die vibe shift komen we niet meer uit, zoveel is duidelijk. Sinds er een kleine drie maanden geleden een veelbesproken artikel verscheen in de lifestylebijlage van het New York Magazine, met de apocalyptische kop ‘Er komt een vibe shift aan. Zullen we hem overleven?’, is het vibe shift voor en vibe shift na.

De term werd in juni 2021 voor het eerst gebruikt door een trendvoorspeller en het idee is dat de dominante cultuur op een dag gedateerd aanvoelt en plaatsmaakt voor iets nieuws. Zo luisterden jongeren in het begin van deze eeuw naar indiebandjes tot ze dat ineens niet meer deden, en besloten ze op een dag massaal Seinfeld-spijkerbroeken en witte hardloopschoenen te gaan dragen, #normcore.

Kim Kardashian bij een show van Prada, eind februari in Milaan. Haar overstap vanaf Balenciaga werd online geduid als een vibe shift. Beeld Getty

Niets ten nadele van het beroep trendvoorspeller, maar je hoeft geen zesde zintuig te hebben om mid-pandemie een grote cultuurverandering te zien aankomen. Hoe die vibe shift er verder uit zou zien, moesten we trouwens maar lekker zelf uitzoeken. En we doen ons best. ‘Voel de vibe shift’, schreef Ernst-Jan Pfauth in zijn mediacolumn in NRC. Op een modesite las ik wat ik allemaal moet aanschaffen voor de aanstaande vibe shift: een crèmewitte blazer, loafers en een yogalegging. The New York Times ging onlangs ‘op zoek naar de vibe shift’ op muziekfestival Coachella en concludeerde dat het hem niet zozeer in de kledingstijl zat, maar in de stemming, die opvallend optimistisch was.

Op sociale media werd er verder geduid. Toast met avocado en ingewikkelde koffie? Duidelijk pre-vibe shift. De klap die Will Smith uitdeelde tijdens de Oscars? Vibe shift. Ik las over de vibe shift in de cryptowereld, de vibe shift in de wellnessindustrie en de vibe shift naar hybride werken. Kim Kardashian die van Balenciaga naar Prada is overgestapt? Vibe shift. Het nieuwe nummer van Harry Styles? Vibe shift. Op TikTok zag ik een man scheerschuim op een cracker spuiten terwijl hij mompelt dat de vibe shift nabij is. Op Twitter nam de vibe shift de vorm aan van twee mensen die in kiwikostuums op vioolmuziek staan te wiegen.

Het grote gevaar van de vibe shift is dat je mogelijk de overtocht niet haalt en voorgoed gevangen blijft zitten in de vorige vibe. De cultuur is je voorbijgesneld toen je even niet oplette, dit was het dan. Wat dat betreft is anticiperen op de vibe shift de perfecte bezigheid voor het internet, waar je maar met je ogen hoeft te knipperen om een nieuwe meme, afkorting of modegril te missen. Dus jij weet niet wat ‘cheugy’ betekent? Hopeloos. Dus jij zegt anno 2022 nog altijd ‘cheugy’? Graag achteraan aansluiten bij de boomers.

Misschien een geruststellende gedachte voor de lezer die tot vandaag nooit van de vibe shift had gehoord: u gaat de vibe shift hoe dan ook missen. Dit weekend kunt u dus lekker iets voor uzelf gaan doen.