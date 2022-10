De vervuilers betalen? Maar dan ook allemaal: industrie, wegverkeer, luchtverkeer, huishoudens

Tata Steel in IJmuiden, gezien vanaf de Noordzee. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Europese Commissie, zo lees ik, wijst nog maar weer eens de weg uit het vervuilingsprobleem: strengere normering en de vervuiler laten meebetalen. En dan alles en iedereen, zou ik zeggen: industrie, wegverkeer, luchtverkeer, waterverkeer, bio-industrie, landbouw, huishoudens. Stop met subsidiëren van vervuiling, stop met compensatie en uitkoop. Gewoon belasten. Dan wordt alles duurder uiteraard, maar zullen extreme vervuilers de consequenties moeten aanvaarden, veel gedrag zal worden aangepast.

De uitgespaarde miljarden kunnen worden gebruikt om innovatie te stimuleren en de btw op basisprodukten te verlagen of af te schaffen, zodat de normale dingen van het leven betaalbaar blijven. Wat nodig is, is een beetje politieke moed en duidelijkheid. En geen uitzonderingen, want alle lobbyclubs lopen zich nu al warm om de gevolgen te dramatiseren.

Dolf Hartveldt, Scheveningen

Keuzes

De traditionele rolverdeling is niet in beton gegoten. Alleen of samen met je partner kun je een balans realiseren die bij je past. Samen hebben wij, toen we kinderen kregen, in deeltijd gewerkt en zorg voor de kinderen en taken in het huishouden evenwichtig verdeeld. Oppas hadden we ook. In de tijd dat ik moeder werd was het ongebruikelijk te blijven werken.

‘Je doet het daarnaast als moeder altijd verkeerd’, schrijft Ianthe Mosselman. Trek je niks aan van commentaar, jij/ jullie bepalen zelf hoe je je leven wil invullen. Fulltime, parttime, niet werken. Maak je sterk voor jouw eigen levens­invulling. We zijn geen slachtoffers, het gaat om keuzes maken die bij je passen.

Anja Schouten, Breda

Kunst en klimaat (1)

De vraag die de Britse actievoerders van Just Stop Oil met hun daad stelden, was: waarom maken we ons wel druk over het (eventueel) beschadigen van een schilderij van Van Gogh, maar niet over het verdwijnen van onvervangbare natuur en biodiversiteit als gevolg van de klimaatcrisis?

Vervolgens maakten alle talkshowtafels zich druk over het feit dat activisten (mogelijk) een schilderij van Van Gogh beschadigen om hun punt te maken. Daarmee staat het punt zelf nog steeds overeind: waarom maken we ons wel druk over het (eventueel) beschadigen van een schilderij maar niet over het verdwijnen van natuur en biodiversiteit als gevolg van de klimaatcrisis?

Peter Jamin, Utrecht

Kunst en klimaat (2)

Er is ophef over klimaatactivisten die etenswaren over schilderijen heen gooien. Ik hoorde iemand daarover zeggen dat ze dat niet zouden moeten doen, ‘want kunst is van ons allemaal’. Kunst die dikwijls eigendom is van rijke oliesjeiks of opgehangen in musea waarvoor je in het vliegtuig moet stappen om er te komen; voor een groot deel van de wereldbevolking niet te bereiken.

Nee, dan het klimaat, dat is pas écht van ons allemaal.

Luuk Spruit, Voorhout

‘Mooi weer’

Kunnen we stoppen met het gebruik van de term ‘mooi weer’ voor buitensporig warme dagen in deze tijd van het jaar? Het is helemaal niet mooi. Klimaatverandering is misschien niet de enige onderliggende reden voor deze uitzonderlijke weersomstandigheden, maar speelt wel een rol.

Berber de Bruin, Rotterdam

250 vormen van ja

In een van de dagelijkse 150 zegt Paulien Cornelisse dat er in de Nepalese taal Kusunda geen ‘ja’ of ‘nee’ bestaat en dat dat mooi uitkomt bij de Qatar-discussie. In het Nederlands is daar geen sprake van. Immers, Battus gaf in 1978 in De Encyclopedie (pagina 3548-3849) al aan dat er ruim 250 manieren zijn om in het ­Nederlands ‘ja’ te zeggen. Helaas heeft hij niets opgenomen over ‘nee’, maar veel minder zullen dat er niet zijn. En dat was 1978.

Weet niet of de huidige politieke generatie De Encyclopedie kent, maar ook zij kunnen er wat van, en dan niet alleen de premier. Vaak maken ze het nog ingewikkelder door soms iets als ‘ja’ te zeggen en dan iets als ‘nee’ bedoelen. Tijd voor een nieuwe Encyclopedie zou ik zeggen, want zo komt er nooit duidelijkheid.

Paul Hartman, Amsterdam