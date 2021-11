De verslavingsdeskundige van de nieuwe legale goksite blijkt gewoon de gokbaas zelf

De goedkoopste manier om te verliezen is gokken op internet: in 2 minuten en 51 seconden een tientje vergooid aan de Fire Joker, een platte machine die een ‘vurige re-spin’ belooft. Het is bij Batavia Casino, nieuwe ster aan het firmament der gokbedrijven dat tevreden gebruikmaakt van de wettelijke ruimte online te verdienen. Het is half 10 in de ochtend en mijn inzet is niets meer waard.

Reclame maken voor roken is verboden, voor drinken is het aan strenge regels gebonden, er zijn al gemeenten die reclame voor auto’s en vliegreizen verbieden, maar gokken is oké. Zodat de gokbazen hun sprookjes verkopen met spotjes van gokkers in bed, op de bank en in de auto. Confetti spuit uit hun devices.

Rolmodel Andy van der Meijde prijst het gokken aan, rolmodel Dirk Kuyt wordt gehoord door de recherche omdat hij ‘25 ruggen per dag’ zou spelen, rolmodel Glenn Helder legt op tv uit hoe gokken levens ruïneert (‘ik had geen respect voor geld’), de spelersbond maakt een app voor voetballers met gokproblemen en tegelijkertijd is het wachten op de eerste shirtreclames voor gokbedrijven, mede mogelijk gemaakt door de politiek.

Registreren met een rijbewijs, inloggen met een bankrekening, een laffe 50 euro deponeren en aan de slag. Elke gokker wordt gevraagd limieten in te stellen, in tijd en geld, maar dat kan ongelimiteerd.

Una Beeld Toine Heijmans

Power Blackjack: de croupier opereert vanuit een hardboard decortje, waar en in welke tijdzone is onbekend. Het kan Malta zijn, Estland of Nagorno Karabach. Haar naam is Una en ze praat in repeterende korte zinnen, uit andere decortjes stijgt geroezemoes op. Het zal in zo’n bedrijfsgebouw zijn waar jonge knappe mensen uren maken met werk dat ze zo ver mogelijk van zichzelf houden, zoals Hanna Bervoets raak beschrijft in Wat wij zagen: de anonieme inwisselbaren van de digitale winstmachines. ‘Giovanni welcome how are you’, het is klemtoonloos Engels zonder leestekens, semipersoonlijk, niemand zegt wat terug. ‘Do you watch football.’ Niet wat Una zegt is belangrijk, maar de cadans die leidt tot gokkerstrance.

30 euro winst binnen een minuut en de klassieke valkuil opent zich. Geld verliest hier zijn betekenis, cijfers in een scherm, 10 euro eraf, 15 eraf. Una: ‘That was a pretty rough game’, en rechtsboven blikkert de signaalrode knop ‘opwaarderen’. Er zijn 53 gokkers aanwezig, ‘we can make it fun you know’ en na elke ronde, die kort duurt, maar nooit te kort, cadans, cadans, verschijnt een lijst met winnaars. Nooit de verliezers.

20 eraf, ‘laag saldo’ – hulp zoeken?

Elke legale onlinegokhal heeft wettelijk verplicht (artikel 4.1) een verslavingsdeskundige in dienst en bij Batavia Casino is dit de bekende Finse kogelstoter Mika Vasara die, zoals het hoort, met gegevens en al op de site staat. Maar zijn mail niet beantwoordt. Hij zal druk zijn: naast verslavingsdeskundige is Mika ook Chief Operation Officer van Play North Limited, het moederbedrijf van Batavia Casino, gevestigd op Malta maar geregistreerd in Estland of andersom.

De gokbaas zelf is de verslavingsdeskundige – een perfecte dubbelfunctie.

Ik bel Helma Lodders, voormalig Tweede Kamerlid en nu voorzitter van het legale onlinegokgenootschap VNLOK. Ze weet niet van Mika Vasara’s dubbelfunctie en ook niet dat Andy van der Meijde het gokken promoot, maar kan wel vertellen waarom de politiek geen paal en perk stelde aan gokreclame: anders weet niemand dat je legaal online kunt gokken. Een miljoen Nederlanders gokt op illegale sites, zegt ze, legaal gokken is beter want moet zich aan de wet houden, ‘en dat heeft enige vorm van reclame nodig, anders hebben we niets aan die strenge regels en preventie’.

Wat reclame betreft leggen de gokbazen zichzelf ‘bovenwettelijke afspraken’ op, zegt ze, en gokminister Sander Dekker zei hard te handhaven, maar wie wat controleert blijft onduidelijk. De gokbazen handhaven zichzelf, ‘wij vragen onze leden de wet te volgen’, en voor gokkers met zelfinzicht is er een uitsluitingslijst. Daar staan al drieduizend mensen op, zo groot is het probleem.

‘Het was de eenzaamste en verdrietigste periode uit mijn leven’, schreef Jessica Broekhuis over haar onlinegokverslaving in de krant.

Bart Beeld Toine Heijmans

‘Reality check’: Batavia Casino vraagt of alles goed gaat. Dat heb ik zelf zo ingesteld: elk half uur een waarschuwing. Wegklikken, dit barricadeert het spel. Dutch Roulette, croupier Bart hangt wat onderuit en laat het balletje achteloos vallen, ‘inzetten zijn gesloten succes’.

Alles of niets: niets.