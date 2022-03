Zo vanzelfsprekend is de dagelijkse kwaliteit van de oorlogsverslaggeving van de NOS dat je bijna zou vergeten je waardering voor haar onafhankelijke journalistiek uit te spreken. Nou (voor wat het waard is), bij dezen: de verslaggevers van het NOS Journaal en Nieuwsuur verrichten groots werk, al wekenlang, met reportages van de schanddaden in Oekraïne, de angst en de moed onder de bevolking, de wanhoop van de vluchtelingen en de warmte die zij in Polen en Duitsland ontmoeten. Nuchter, nergens larmoyant, doen de verslaggevers hun werk onder barre omstandigheden, en kerven zo de krassen van de oorlog ook in onze ziel.

Zaterdag gaf zowel het NOS Journaal als Nieuwsuur ruim baan aan een reportage van verslaggever Robin Ramaekers, van de commerciële Vlaamse zender VTM. Ook dat is een kwaliteit: het beste verhaal van de dag voorrang geven boven de ‘eigen’ verslagen. Ramaekers was als enige reporter bij de militaire basis in de Oekraïense stad Mykolayiv, waar Russische raketten doel hadden getroffen en, aldus Ramaekers, ‘honderd, honderdvijftig, misschien tweehonderd’ jonge militairen gedood. ‘Ze lagen te slapen, ze hadden geen schijn van kans.’

Beelden van het NOS Journaal uit de Oekraïense stad Mykolajiv. Beeld NOS

Het was vooral de combinatie van de rokende, tot abstractie verworden puinhopen en Ramaekers’ getuigenis die ons uit de slaap zou kunnen houden. De overlevenden die ‘met hun blote handen in het puin graven naar hun makkers en voornamelijk losse lichaamsdelen aantreffen’. De ‘lichamen die bungelen’ tussen de restanten van de eerste en tweede verdieping van de ruïne. De nieuwe fase waarin de oorlog belandt, nu het Russische leger, met de prooi Odessa voor ogen, de Oekraïense militaire weerstand effectiever weet te bestrijden.

Wie verlichting van zijn gemoed verwachtte van westerse zijde, kwam bij de NOS van een koude kermis thuis. Duitsland-correspondent Wouter Zwart maakte een reportage over een protestactie bij de Pools-Belarussische grens tegen de constante stroom vrachtwagens oostwaarts die het ronkende bewijs vormt van de falende handelsboycot met Rusland en vazal Belarus: na een dag blokkeren was er al een file ontstaan van 25 hoop verkruimelende kilometers. De Oekraïense president Zelenski sprak op afstand een demonstratie toe in het Zwitserse Bern. Hij hekelde de multinational die de handel met Rusland niet stopzet: Nestlé, dat zichzelf aanprijst als ‘wereldwijd de nummer één in zuigelingen- en babyvoeding’. Het zal de klantjes in die kraamkliniek in Marioepol niet missen.

Wrange handel, waarna Joris van Poppel berichtte over Holland op z’n smalst. In België registreerde hij hoe zich lange rijen Nederlandse automobilisten vormden voor Vlaamse tankstations. Benzine en diesel zijn er 60 eurocent goedkoper dan in Nederland. Een tevreden SUV-bezitter rekende voor dat hij zo 42 of 43 euro bespaarde – mooie bonus in dure tijden. De politie moest eraan te pas komen om de naar brandstof hunkerende file in goede banen te leiden. Ongeregeldheden zijn niet gemeld: alles rustig aan het zuidelijk front.