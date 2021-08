De verraderlijke boodschap van de open cultuur: wie niet meekomt heeft dat aan zichzelf te wijten

Er bestaat onder intellectuelen en tijdgeestduiders een zeker genre van artikelen en boeken dat je kunt omschrijven als: ik had toch niet helemaal gelijk. Francis Fukuyama: het einde van de geschiedenis en de triomf van de liberale democratie waren ietwat voorbarig. Richard Florida: gentrificatie was misschien toch niet alleen maar goed. Leve voortschrijdend inzicht! Met smart kijk ik uit naar het boek De meeste mensen deugen maar kunnen ook kwaad doen, afhankelijk van de situatie.

Sinds deze week kunnen we aan dit ‘bij nader inzien’-genre David Brooks toevoegen. Van de New York Times-columnist verscheen in 2000 het boek Bobos in Paradise, over de bourgeois bohemians, een progressieve elite die zichzelf als tegendraads beschouwde en zijn welvaart niet via oppervlakkige statusobjecten uitdrukte, maar met superieure smaak en moraal. ‘De hoogopgeleide klasse loopt niet het risico een afgesloten kaste te worden’, schreef hij toen. ‘Iedereen met de juiste baan, diploma of culturele competenties kan lid worden.’

Een van de meest naïeve zinnen die hij ooit heeft geschreven, beweert Brooks 21 jaar later in een groot essay voor The Atlantic met de titel ‘How the bobos broke America’. Deze klasse, waartoe hij zichzelf ook rekent, is uitgegroeid tot een geïsoleerde groep die uitsluitend onderling trouwt en dominant is in de cultuur, de media, het onderwijs en de tech, hoewel ze die macht niet graag toegeven, laat staan verantwoordelijk gebruiken.

Ze propageren een cultuur van openheid en egalitarisme, van minimalistische, casual kleding en informele omgang in kantoortuinen, ze doen alsof klasse niet meer bestaat en hebben het snobistische onderscheid tussen high- en lowbrow opgeblazen. Maar zo hebben ze een sociaal verkeer vol verborgen mores en smaaksignalen gecreëerd, alleen te navigeren voor de geprivilegieerden. De verraderlijke boodschap van die open cultuur: wie nu niet meekomt, heeft dat aan zichzelf te wijten (in plaats van aan komaf en klasse).

Er is wereldwijd een venijnig verzet ontstaan tegen deze bobo’s, de creatieve klasse, of hoe je ze ook wilt noemen. De lagere klasse veracht de elite en alles waar ze voor staan. De kinderen van de bobo’s vinden de generatie van hun ouders het ultieme teken van neplinkse neoliberale leegte. En dan zijn er nog de boubours, de boerse bourgeoisie, die het financieel goed gaat, maar zich cultureel vernederd voelt.

Dit zijn bijvoorbeeld Mark en Patricia McCloskey, zegt Brooks, het echtpaar uit St. Louis dat, staand op het gazon voor hun neoclassicistische villa, zijn wapens richtte op de langslopende Black Lives Matter-betogers. Ze zouden het zo weer doen, zeiden ze in de rechtbank. Ze moesten boetes van 750 en 2.000 dollar betalen en hun handpistool en AR-15-geweer inleveren.

De McCloskeys werden gezichten van de cultuurstrijd in Amerika. En dus kregen ze deze week gratie. Zo cynisch kan polarisatie zijn.

Tot dezelfde boubours rekent Brooks de Trump-aanhangers die in de zomer van 2020 tijdens een betoging op het water in Florida klaagden over hun onderdrukte positie, dat ze de mainstreammedia niet vertrouwden en het niet meer pikten hoe ze werden neergezet. Dit alles roepend vanaf hun jachten. Het vermogen van de mens zichzelf als outsider te zien, is soms lachwekkend groot.

Deze tegenstrijdigheden passen prima in dit tijdsgewricht. Waar klassen vroeger van arm naar rijk op elkaar waren gestapeld als de laagjes van een taart, schrijft Brooks, is het nu alsof er een bowlingbal op die taart gevallen is en naar alle kanten stukjes heeft doen spetteren. Dat betekent onder meer dat je nu niet alleen concurreert met de mensen boven en onder je op de sociale ladder, maar ook met die naast je op de andere ladders – een te beklimmen berg van omgevallen ladders.

Vandaar boerse rijken die zich afzetten tegen de moreel verheven en in hun ogen onverdraagzame progressieve elite. En andersom. Vandaar de arbeidersklasse die tegen de eigen belangen in stemt op een partij die de belasting voor de rijken verlaagt maar tenminste niet neerkijkt op de deplorables. De meritocratie kweekt verliezers en is zo een ressentiment opwekkende machine. Populisten hoeven die afgunst alleen maar te voeden.

Hoewel de tegenstellingen in de VS altijd extremer zijn en door de twee partijen langs voorspelbaardere lijnen lopen, gaat veel van wat Brooks schrijft ook op voor Nederland. Hoogopgeleiden trouwen in toenemende mate met elkaar. De segregatie in het onderwijs groeit, onder meer omdat witte ouders omfietsen zodat hun kinderen niet naar gemengde scholen hoeven. Dezelfde ouders geven steeds meer uit aan bijles en stoomcursussen (de uitgaven stegen in 25 jaar van 26 naar 204 miljoen euro), waardoor andere kinderen op een oneerlijke achterstand komen.

Ook hier neemt het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden toe, nu opgelopen tot zo’n vijf jaar. Alle onderzoeken naar kansenongelijkheid tonen eenzelfde beeld: van jongs af aan, vaak al in de wieg, bepalen opleidingsniveau en woonplek hoe de kaarten geschud zijn en gedurende het leven worden die verschillen alleen maar groter. De noodzaak om dit te doorbreken lijkt nu ook door te dringen in de politiek.

Maar hoe? Je kunt nu al voorspellen dat er over twintig jaar een socioloog een boek schrijft waarin hij zich excuseert voor het beleid dat hij rond deze tijd bedacht en dat onvoorziene gevolgen had: bij nader inzien zat ik ernaast.