De vernedering van mijn opgeflufte zelf voor de groep casual geklede fashionista’s was groot

Nu corona ineens – poef – was verdwenen, keerde een ander probleem terug: ik moest weer, zoals ze dat hier zo poëtisch verwoorden, voor de kramen langs, wat betekent dat je je een beetje knap aankleedt als je de deur uit gaat. Dat doe je dus grotendeels voor de Ander en omdat het daar nou precies aan ontbrak de afgelopen twee jaar – columns schrijven doe je in je eentje, bijna niemand wilde met me zoomen, wie mooie kleding draagt met een pasgeboren baby is gek en mijn man kan het niet schelen, dat wil zeggen, hij vindt het heus leuk als ik een dure jurk aantrek, maar die verlangt hij niet thuis op de bank, godzijdank – bracht ik twee jaar grosso modo door in spijkerbroek, trui en gympen, die ik ook nog eens op maandag koos en de rest van de week droeg, vlekken en al, omdat, nou ja, dat heb ik dus net uitgelegd.

Maar dat luie leventje was nu voorbij.

Toen het eerste etentje zich aandiende, maakte ik een inventarisatie van mijn kledingkast.

Veel oud spul, het meeste hing er al jaren.

Wel mooi spul, ik kon niet anders zeggen, want jaren geleden was ik redacteur bij een modeblad en werd ik daarbij geholpen. Terwijl ik een blouse van de hanger trok om te zien of die nog paste, dacht ik aan de keer dat ik naar Ibiza vloog om verslag te doen van een fotoshoot met Sylvie Meis, die toen nog Sylvie van der Vaart heette. Die hele reis duurde nog geen drie dagen, maar voor de zekerheid had ik kleding voor een hele week meegenomen. Een nogal onzinnige actie: met je styling indruk willen maken op een vrouw als Sylvie Meis verhoudt zich als mijn columns tot die van Peter Buwalda, of als het verzet van Oekraïne tot het optreden van Rusland: sympathiek, maar dat leg je natuurlijk af. Wat ook niet hielp: uitgerekend op deze reis raakte de vliegmaatschappij mijn koffer kwijt. Daar zat ik dan, in de perfect gestylede entourage van Sylvie van der Vaart, drie dagen lang in hetzelfde kloffie als waarmee ik in het vliegtuig was gestapt (mijn moeder: ‘Doe iets aan wat makkelijk zit’). Toen mijn koffer op de laatste dag alsnog arriveerde, maakte ik de fout tóch nog indruk te willen maken. Nu zouden ze wat meemaken, dacht ik terwijl ik een stijltang door mijn haar trok, dat ze niet dachten dat ze hier met een provinciaal van doen hadden, dus daar ging ik, én het jurkje, én de oorbellen, én de make-up, én de hakken, én de tas – trying too hard noemen ze dat in die business, ook wel het kerstboomeffect, ik zag het in hun ogen toen ik die middag aanschoof in een strandtent waar de dresscode duidelijk casual was, en daar dan nog drie tandjes onder. Gek: de vernedering van mijn opgeflufte zelf voor een groep fashionista’s in peperdure, maar zeer ingetogen joggingpakken, pardon, joggingpakjes, was groter dan drie dragen afritsbroek.

Ik trok een tweed jasje uit de kast. Een mooi jasje, klassiek, op het truttige af, maar gecombineerd met een stoere jeans en witte gympen had het juist een cool effect, dat was tenminste wat we destijds opschreven in ons modetijdschrift, en wij keken dat weer af van de Franse Vogue dus dat kon niet missen.

Maar dat was buiten mezelf gerekend.

Misschien is dat wat twee jaar binnen zitten met een mens doet. Dat je toch denkt: hoera, het mag weer. Feit is dat ik tijdens dat eerste etentje de enige was in een glitterjurk, in een zee van coole mensen in nonchalante kleding en hun haar in een knot (m/v). Plank mis, niks geleerd, jammer meid – nee, die corona was zo gek nog niet.