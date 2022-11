De vernederende eigenrichting in Staphorst kan niet onbestraft blijven

Een demonstratie verbieden met een beroep op de openbare orde is vooral onbevredigend als die orde slechts wordt bedreigd door tegenstanders van de demonstratie.

De gang van zaken in Staphorst zaterdag kan moeiteloos symbool staan voor tien jaar Zwarte Piet-debat: de figuur Zwarte Piet was voor veruit de meeste Nederlanders hooguit onbedoeld kwetsend, maar in de reacties op de vriendelijke verzoeken om een beetje te dimmen met de schmink, ging hier en daar een beerput van onverholen racisme en onverdraagzaamheid open. Dat het debat in het grootste deel van het land inmiddels is beslecht, geeft niettemin enige hoop dat redelijkheid uiteindelijk wint.

In Staphorst woedde zaterdag dan ook een achterhoedegevecht, maar daarom was het niet minder ontluisterend. Ook na tien jaar zijn lokale overheden hier en daar kennelijk nog niet voorbereid op de ongecontroleerde emoties die demonstraties tegen Zwarte Piet kunnen oproepen. Hoezo mochten gewone inwoners van Staphorst zomaar de toegangswegen naar het dorp blokkeren en alle passanten ‘aanhouden’ om ze te controleren op hun bedoelingen?

Hoezo werd het toegestaan dat auto’s met actievoerders van Kick Out Zwarte Piet en met waarnemers van Amnesty International vervolgens geruime tijd ongehinderd konden worden belaagd?

En hoezo eindigde de dag niet met tientallen arrestanten op het politiebureau, maar wel met een demonstratieverbod voor de mensen die gewoon gebruik wilden maken van hun recht om hun mening te ventileren?

Het gejuich van de mensen bij de wegblokkades op het moment dat het nieuws van het verbod doorkwam, moet voor burgemeester Jan ten Kate toch als een vernedering hebben gevoeld: dit is precies wat ze wilden, hier werd intimidatie en eigenrichting beloond. Dat deed wel erg denken aan de situatie bij Dokkum, vijf jaar geleden, toen actievoerders op de A7 verhinderden dat Kick Out Zwarte Piet een toegestane demonstratie bij de nationale sinterklaasintocht kon houden. Toen was het nog een overval, in Staphorst hadden politie en justitie het kunnen zien aankomen.

Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht dat in Nederland de laatste jaren te vaak met voeten wordt getreden, vooral door burgemeesters die al te makkelijk een beroep doen op bedreiging van de ‘openbare orde’ om manifestaties dan maar te verbieden. Dat is vooral onbevredigend als die openbare orde slechts wordt bedreigd door tegenstanders van de demonstratie, zoals zaterdag in Staphorst.

Enige verbetering is zichtbaar in de reacties vanuit het kabinet. Waar premier Rutte in 2017 nog partij koos tegen de belaagde actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (‘Wat ik niet wil is dat kinderen worden geconfronteerd met boze demonstranten’) schaart minister Yesilgöz van Justitie zich nu zonder mitsen en maren achter hen: ‘Hier is geen excuus voor.’

Zo is het, al krijgen die woorden pas betekenis als politie en justitie dat nu ook laten zien door het alsnog aanhouden en vervolgen van de mensen die zaterdag ver over de schreef gingen. Met alle beelden die in omloop zijn, moet dat te doen zijn.