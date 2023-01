Tegen beter weten in deed ik weer mee aan de oudejaarstrekking van de Staatsloterij. 30 miljoen euro, ‘belastingvrij’, leek me wel wat. In reclamespotjes van de Staatsloterij zie je verschillende personages die zich verkneukelen over de kolossale prijs die ze gaan winnen. Een bouwvakker, een ober, een museumsuppoost, modale inkomens. Je ziet ze altijd vóór de trekking, nooit erna. Bij Lotto, waarvoor Jort Kelder een tamelijk ordinair spotje maakt, doen ze het beter. Daar suggereren ze keihard dat de Nederlandse wateren vol liggen met jachten van Lotto-winnaars.

Wie je trouwens rond de jaarwisseling ook veel tegenkwam bij de Ster was Sander Schimmelpenninck, die oproept te gaan beleggen bij Brand New Day. Uit interesse bekeek ik de rendementen die over 2022 zijn verwezenlijkt door Brand New Day: van – 18,6 procent (zeer offensief) tot – 15,51 procent (zeer defensief). Ook alles daartussen is negatief. Als je dit jaar de raad van Sander hebt opgevolgd, ben je er dus lelijk ingezakt. Máár, wordt er altijd bij gezegd, beleggen doe je voor de lange termijn. In dat opzicht is beleggen een soort geloof in het hiernamaals en blijft onverlet dat iemand die dit jaar bij BND met een ton is begonnen toch mooi achttien ruggen is kwijt geraakt.

Bijna iedereen droomt er weleens van onmetelijk rijk te zijn. Daarom zijn ook velen nieuwsgierig naar het mysterieuze leven van de rijken. De rijken zouden ons een intrigerend doorkijkje bieden in wat je allemaal met geld kunt doen. De Staatsloterij meldde dat die 30 miljoen in Amersfoort was gevallen. Behoorlijk dicht in de buurt, een uurtje met de trein. Mocht je zo’n bedrag winnen, is de raad van de Staatsloterij, dan kun je dat maar beter geheim houden. Het is verstandig om te zeggen dat je een ton hebt gewonnen. Dat schijnt nog net een bedrag te zijn dat iedereen je gunt.

Dit jaar vermeed ik zoveel mogelijk het humorbombardement dat de Nederlandse omroep traditiegetrouw rond de jaarwisseling op ons afvuurt. Liever stemde ik af op de HBO-serie The White Lotus, waarover ik veel goeds had gelezen. The White Lotus gaat, net als de film Triangle of Sadness, over de al of niet vermeende leegheid van de superrijken. Maar anders dan Triangle of Sadness, dat vooral opvalt door de bordkartonnen personages en zijn driestuivers-ideologie, is The White Lotus geestig, ontroerend en spannend tegelijk. Het werd ‘bingen’, een woord dat ik tot voor kort niet kende, maar dat zoiets betekent als niet meer kunnen ophouden met eten of drinken. De twee seizoenen die er tot dusver van gemaakt zijn, keek ik achter elkaar in één klap uit. Daarna viel ik verdoofd terug op de bank.

Wat een geweldige serie!

De eerste serie speelt zich af in een luxeresort op het Hawaïaanse eiland Maui, het tweede in een soortgelijk hotel in Taormina, Sicilië. Uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat Maui en Taormina behoren tot de meest sprookjesachtige plekken op onze aarde. De algemene opvatting is dat de superrijken zich daar vooral zitten te vervelen in de leegheid van hun bestaan, maar dat is dan wel een leegheid die af en toe bedwelmend kan zijn. Aanvankelijk dacht ik dat het eerste seizoen op Hawaï beter was dan het tweede op Taormina, maar hoe meer ik erover nadacht hoe meer ik van mening moest veranderen.

Het tweede seizoen is absoluut briljant, al raad ik aan eerst het verhaal van de opera Madame Butterfly te lezen. Zonder enige gêne wordt in The White Lotus met allerlei vooroordelen gewerkt. Sicilië is in de serie nog altijd het eiland van de maffia. De oorspronkelijke bewoners zijn hoeren, afzetters en dieven. Als The White Lotus een tekening van Jos Collignon was geweest, zou die allang door de Volkskrant zijn geweigerd. Op Taormina is het een groepje precieuze, cokesnuivende homoseksuelen dat een moord plant, maar dat zijn trekken thuis krijgt. De plot is verrassend en voor allerlei uitleg vatbaar.

Als je niet weet dat Taormina al vanaf de 19de eeuw een toevluchtsoord voor homoseksuelen is geweest, kun je gemakkelijk verkeerde conclusies trekken. Oscar Wilde kwam er, en D.H. Lawrence, en uiteraard Louis Couperus, die daar vermoedelijk ook meer heeft uitgespookt dan alleen het bezoeken en beschrijven van het beroemde Griekse theater. Over Taormina schreef hij: ‘Rondom hunne bijna fyzieke materialiteit verijlt de ontastbaarheid van het azuur, van het ideaal, en het landschap is als de weêrspiegeling van de antieke, menschelijke Ziel... In de diepe kreeken beneden krult de schuimende zee klaterend op tegen de klippen, de eindelooze zee van het immer deinende Leven…’

Het is maar dat u het weet. Het derde seizoen schijnt zich af te spelen op de Maldiven. Ik kan niet wachten.