De verkiezingen waren voor bestuurders een vervelend intermezzo

Wat een sof die gemeenteraadsverkiezingen, met een opkomst van ternauwernood de helft van de kiezers. Alleen politicoloog Tom van der Meer leidde eruit af dat de democratie bloeit als nooit tevoren. Hij ziet in onverschilligheid en cynisme het bewijs van een volwassen democratie. Alleen in Noord-Korea zijn de mensen immers zielstevreden met het openbaar bestuur, aldus de hooggeleerde.

Zo bezien waren de verkiezingen een groot succes. Wij werden in de voorafgaande dagen getrakteerd op de gebruikelijke overdaad van landelijke tenoren op televisie. En op slappe advertentieteksten van het kaliber ‘is goed, wordt beter’ (VVD), ‘menselijk eerlijk duurzaam’ (GroenLinks) of ‘laat iedereen vrij maar niemand vallen’ (D66). Daar kwamen oproepen bij om wel te gaan stemmen, maar geen ruzie te maken. In verband met de oorlog in Oekraïne moeten wij nu samen de vluchtelingen opvangen en daarbij past geen gekissebis.

Je zou bijna denken dat de verkiezingen een vervelend intermezzo waren, aangezien stembusstrijd juist draait om accentueren van verschillen. Maar om de gezamenlijkheid nog eens te onderstrepen was daar, ook al alomtegenwoordig op radio en televisie, Hubert Bruls, als baas van de veiligheidsregio’s de vleesgeworden depolitisering. Corona was onder zijn leiding nauwelijks onder de duim, of daar was hij weer over de komst van Oekraïners, met vergelijkbare teksten. Het wordt heel heftig, en het is een forse uitdaging. Het kabinet had een Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners geschreven van zestig vel, en daarin de voorzitters van de veiligheidsregio’s aangewezen voor de coördinatie.

Hubert Bruls: Het wordt heftig en een forse uitdaging... Beeld ANP

Dat was een dubbele democratische sof: Hubert Bruls als ongekozen functionaris, aan het hoofd van 25 regio’s zonder gekozen bestuur. Precies als bij corona moeten er zo direct na de komst van duizenden Oekraïners allerlei politieke noten worden gekraakt. Hoge kosten, schaarse middelen, lastige keuzes – daar heb je gekozen politici voor. Maar zodra het penibel wordt, barst het geprevel los dat we de klus helemaal samen gaan klaren en geeft men de voorkeur aan zestig vel technische teksten en Hubert Bruls als zegsman.

Iets van wrevel hierover las ik een week geleden in het interview met onze voormalige baas en intussen ook ex-burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Hij pleitte meermaals in het veiligheidsberaad van Bruls voor het uitbreiden van de criteria waarop de coronamaatregelen waren gebaseerd. Kijk niet alleen naar de beschikbaarheid van ic-bedden, zei Broertjes, maar ook naar de gevolgen voor het onderwijs en het mkb. Tevergeefs. Het tellen van ic-bedden was natuurlijk een mooie, objectieve en technocratische maat. Andere criteria zouden onvermijdelijk tot politieke keuzes en dus meningsverschil hebben geleid. Tegenspraak is al gauw ‘ruzie’, en inderdaad werd Broertjes met zijn bezwaren door minister Grapperhaus uitgemaakt voor ‘wappie’.

De neiging om liefst politiek te bedrijven zonder politiek, is bij onze bestuurders bijna ingebakken. Een mogelijkheid is het uitplaatsen van lastige kwesties, naar veiligheidsregio’s, samenwerkingverbanden, tafels, autoriteiten of zbo’s. Daar heb je trouwens ook geen last van de media want die begrijpen niet hoe het werkt. Dat uitplaatsen is geen toeval maar beleid. Pieter Omtzigt vertelde in zijn mooie Vrancken-lezing over wat hij de Ollongren-doctrine noemt. Minister Ollongren suggereerde in de Trêveszaal dat ook de dienst toeslagen beter op afstand kon worden gezet, dan was het geen ambtelijke dienst meer en hoefden de bewindslieden niet om de haverklap naar de Kamer te komen. In het buitenland kon het ook, aldus Ollongren, dus waarom hier niet?

Minister Ollongren: Niet om de haverklap naar de Kamer... Beeld ANP

Niet alleen in Den Haag, ook in de gemeenten zijn verantwoordelijkheden zoek gemaakt. Deze week protesteerden jeugdzorgwerkers op het Malieveld tegen de bezuinigingen. Een jaar geleden werd er ook al geprotesteerd, toen met een grote advertentie ‘Boter bij de vis!’. Was getekend door de VNG-leiding: twee ongekozen burgemeesters, Jan van Zanen en… Hubert Bruls. De financiële krapte hebben de gemeenten in elk geval deels aan zichzelf te wijten. In 2015 werd het zogeheten sociale domein gedecentraliseerd, waaronder de Jeugdzorg. Gemeenten zouden de Jeugdzorg gaan uitvoeren en de VNG riep luidkeels Wir schaffen das, ook al klonken er meteen legio stemmen dat gemeenten voor die taak beslist niet waren toegerust.

Jan van Zanen: Boter bij de vis voor Jeugdzorg... Beeld ANP

De oerfout is te vinden in het regeerakkoord van VVD en PvdA uit 2012. Er moest drastisch worden bezuinigd en men besloot tot bestuurlijke rationalisatie. Minister Plasterk zou gemeenten opschalen tot honderdduizend inwoners en tegelijk een flink aantal publieke diensten decentraliseren. Dan kon er fors worden gesneden, met als troost mooie woorden als dichter bij de burger, maatwerk en preventie. Al snel loeide het protest. De honderdduizend-gemeenten gingen niet door, maar de decentralisaties en de bezuinigingen bleven. Zodat nu de gemeenten zitten met een Jeugdzorg die ze inderdaad niet aankunnen, wat ze proberen op te lossen met ondoorzichtige samenwerkingsverbanden. Gemeenteraden zijn verantwoordelijk, maar hebben geen idee. De makkelijke oplossing dient zich aan: niet praten over wat eraan schort, maar meer geld eisen op het Malieveld. Het wachten is op de advertentie van Hubert Bruls.

In de themakrant over de verkiezingen stond een mooie reportage over de kleine gemeente Pekela in Oost-Groningen. Van de 34 bruggen over het Pekelder Hoofddiep worden er 22 wegbezuinigd. Dat komt onder meer door de kosten van de Jeugdzorg. De schrijver van het artikel, Jurre van den Berg, had becijferd dat de gemeenteraad van Pekela zeggenschap heeft over 10 tot 15 procent van het totale budget. De rest gaat op aan verplichtingen, opgelegd door het Rijk of onduidelijke regioverbanden. De opkomst in Pekela was woensdag 43,6 procent, 6 procent minder dan vier jaar terug. Ik keek er niet van op.