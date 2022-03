De verkiezing van een nieuwe raad is een uitstekend moment voor gemeenten om in opstand te komen tegen het Rijk

De raadsverkiezingen worden overschaduwd door de benarde financiële positie van veel gemeenten. Die zit de lokale keuzevrijheid steeds meer in de weg.

In Staphorst speelt de kwestie van de bus: moet die ook op zondag gaan rijden? In Heerenveen wordt door partijen verschillend gedacht over de vraag of de gladheidsbestrijding in de winter beter moet. In Oss staat de toekomst van het spoor op het spel: wel of niet verdiepen? De kandidaten zijn zeer verdeeld.

Er valt, kortom, genoeg te kiezen vandaag in de steden en de dorpen. Over de landelijke campagne hing de grauwsluier van de oorlog in het oosten, maar dat biedt een uitgelezen kans om de keuze nu eens echt te maken op basis van de lokale standpunten.

Helaas past daar één kanttekening bij: de handelingsvrijheid van veel aanstaande gemeentebesturen wordt bij voorbaat nogal belemmerd door hun benarde financiële positie. Terwijl in de landelijke politiek het geld tot voor kort tegen de plinten klotste, gaat het in veel gemeentehuizen over de verdeling van de armoede. Veel meer dan het kabinet staan colleges overal in het land voor onverkwikkelijke politieke keuzes. Moet de bibliotheek dicht of staken we het onderhoud aan wegen en bruggen? Kunnen we iedereen de gewenste zorg bieden of sluiten we het zwembad?

Daar waar de politiek het dichtst bij de kiezers komt, is de nood het hoogst. Dat probleem is sterk verdiept door de ondoordachte en onvoltooide decentraliseringsoperatie van het afgelopen decennium. Gemeenten kregen er wel enorme verantwoordelijkheden bij, maar zonder het benodigde geld en ook zonder de mogelijkheden om dat desnoods zelf op te halen via de lokale belastingen. Want die bevoegdheid wenste het kabinet dan weer niet uit handen te geven.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau greep dinsdag de gelegenheid om het kabinet nogmaals op te roepen de relatie met de gemeenten te ‘heroverwegen’. Dat is meteen ook de eerste vraag voor al die gemeentebesturen die de komende weken aantreden: leggen ze zich neer bij de financiële situatie zoals die is ontstaan? Of sturen ze de rekening maar eens terug naar Den Haag, inclusief alle pijnlijke keuzes die onvermijdelijk worden als er niets verandert?

Hoe meer gemeenten dat doen, hoe groter de kans op succes. Het slagen van de meeste nieuwe colleges hangt er in hoge mate van af.