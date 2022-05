De verhalen van de Oekraïense zangeres Jamala in College Tour waren als verbale zweepslagen

De Oekraïense zangeres Jamala op het podium van een zaal, vol ingehouden woede en verdriet: KRONCRV’s College Tour werd zondag gekleurd door een vleug onvervalst Slavisch pathos. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2016 (met het anti-oorlogslied 1944) is haar land met haar twee jonge zoons ontvlucht na de Russische inval en is sindsdien uitgegroeid tot een symbool van verzet tegen het oorlogsgeweld.

Sinds haar vlucht uit Kyiv, met achterlating van haar echtgenoot, zamelt Jamala zingend geld in voor hulp aan Oekraïne en bracht ze in twee maanden al 90 miljoen euro bijeen. Gehuld in een blauw-gele vlag betrad ze de zaal van TivoliVredenburg in Utrecht.

Zangeres Jamala in gesprek met Twan Huys in College Tour. Beeld KRONCRV

De aanwezigheid van een flink aantal Oekraïners in het publiek, al dan niet gevlucht, gaf het interviewprogramma dat door het onderwerp al beladen was een extra emotionele lading. Er vloeiden soms tranen; Jamala, die verre van vloeiend Engels spreekt, liet soms lange, veelbetekenende pauzes vallen op vragen uit het publiek waarop het antwoord zich liet raden: ‘Wat zou je doen als je met Poetin in één ruimte was?’ en: ‘Hoe zou je het vinden als Oekraïne straks het Songfestival in Italië wint?’ Ze zou, antwoordde ze, Poetin ‘een zieke oude man’ noemen: ‘Ik haat je!’

Jamala’s wat pathetische présence stond een indrukwekkende uitzending niet in de weg. Die begon met een zelf opgenomen filmpje van haar vlucht naar de grens, met die twee niet-begrijpende jongetjes. Ze had hun voorgehouden dat ze in een spel verzeild waren geraakt waarbij ze voor alles de aanwijzingen van hun moeder moesten gehoorzamen. Zoals ook bij haar vluchtverhaal bleek, wordt het leed van Oekraïners beter invoelbaar naarmate ze meer tijd krijgen om hun verhaal in te vullen met persoonlijke details – en schrijnen hun getuigenissen langer na.

Klopt het dat je op een dodenlijst van de Russen staat?, vroeg presentator Twan Huys aan de zangeres. Ze beaamde het omfloerst en voegde eraan toe: ‘Zelfs hier voel ik me niet veilig’ – een hartekreet waarbij Huys verzuimde door te vragen. Meer dan van haar persoonlijke ellende getuigde Jamala van de verschrikkingen van vrouwen in Oekraïne: massale verkrachtingen van meisjes, een moeder wier dochters door Russen waren overweldigd en vermoord, die te horen kreeg: ‘Jij bent te lelijk om te verkrachten.’

Jamala’s verhalen kregen gaandeweg het karakter van verbale zweepslagen, waarbij ze verzuchtte dat zij als student op het conservatorium van Kyiv nooit had kunnen bedenken dat zij ooit als artiest Europese leiders als Mark Rutte zou moeten bedanken voor militaire steun en smeken om meer en zwaardere wapens voor haar land. Dat is wat de druk van oorlog met iemand klaarblijkelijk kan doen: boven zichzelf uitstijgen en groot moreel gezag verwerven.