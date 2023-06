De vergissing rond Ajax-dna

Commissaris Pier Eringa van Ajax zei dat de club na het plotse afhaken van directeur Edwin van der Sar op zoek gaat naar een opvolger met Ajax-achtergrond, met Ajax-dna zelfs. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat op zijn beurt speurt naar een trainer met Ajax-dna. Het was aanleiding voor heerlijke, kolderieke discussies over wat het is, Ajax-dna.

Van sociale media kun je veel zeggen, maar ook dat je er soms geweldig veel plezier aan beleeft, al is het maar door die potpourri van totaal verschillende opvattingen over één onderwerp. Bij de poort is de schifting. Ja, Ajax-dna, treed binnen. Nee, jammer, buiten blijven.

Met dna, het macromolecuul dat in alle levende cellen de basis vormt van erfelijkheid, luistert het nauw. Wij weten thuis ongeveer wat het kan betekenen. We zijn bepaald geen wetenschappers, maar onze tweede zoon Samuel heeft het Kleefstra-syndroom, een storing in het dna. Kan erfelijk zijn, hoeft niet per se. Maandag viert hij zijn 22ste verjaardag, maar hij heeft de ontwikkeling van een jongetje van anderhalf, hoewel hij ons deze week verblufte toen ze vanuit zijn tegenwoordige huis een filmpje stuurden waarin hij zonder spalken loopt. Is dit een wonder? Een begeleider wilde de drukplekken op zijn voeten ontzien en probeerde het eens zonder. Hij rent bijna door de gangen, ondanks zijn lage spiertonus.

Dna in voetbal heeft niets te maken met erfelijkheid, althans niet in de zin dat iemand per se jarenlang bij Ajax moet hebben gevoetbald en dan automatisch over Ajax-dna beschikt. Het gaat veel meer om de gedachten over het spel, om de visie: Peter Bosz heeft Ajax-dna, Arne Slot idem, Jürgen Klopp ook en Ron Jans, maar José Mourinho weer niet. Dat ligt vooral aan de spelopvatting. Aanvallers op de vleugels, dominantie, de bal willen hebben, plezier uitstralen. Intensiteit. Voetbal is meer dan winnen.

Erik ten Hag werd kritisch onthaald bij Ajax, omdat hij een stugge Tukker leek. Hij opende zijn voetbalhart en strooide rozenblaadjes van Ajax-dna over Nederlandse en Europese velden. Hij voegde daaraan zijn visie over teamdenken toe. Sven Mislintat kreeg al bergen kritiek te verduren in zijn korte periode bij Ajax, maar in twee ontmoetingen met de pers maakte hij een uitstekende indruk. Hij barst van het Ajax-dna. John Heitinga, een echte Ajacied, mocht niet verder als trainer, simpelweg omdat de resultaten mager waren. En hoewel Mislintat daarop niet diep wenste in te gaan, vond hij het spel vermoedelijk ook niet speciaal genoeg. Te weinig Ajax-dna.

Pep Guardiola is de stromende bron van Ajax-dna, zonder dat hij ooit voor Ajax heeft gevoetbald. Hij is alleen totaal schatplichtig aan Johan Cruijff, van wie hij voetbal leerde doorgronden bij Barcelona. Voor de beslissende fase van het seizoen, waarin City inmiddels twee van de drie mogelijke prijzen heeft gewonnen, zei hij dat hij onder meer van Cruijff heeft geleerd om vooral te genieten van die beslissende weken van topspanning. Dat is slechts een van de aspecten van Ajax-dna, uitgerekend het aspect dat zo vaak lijkt te ontbreken in de soms naar overspannenheid neigende topsport. Ajax-dna is daarom ook een kwestie van gevoel.