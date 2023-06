De vergelijking tussen het onderzeeërtje en de vluchtelingenboot heeft niet veel zin

Besteden we niet te veel aandacht aan het lot van het zoekgeraakte onderzeeërtje, vroegen we ons deze week af tijdens de dagelijkse redactievergadering. Zeker in vergelijking met de ramp met de vluchtelingenboot voor de kust van Griekenland schreven we er veel over, terwijl het aantal slachtoffers in het laatste geval 150 keer zo hoog lag.

Tegelijkertijd bleek de behoefte van de lezer bijna onstilbaar. De artikelen over de zoektocht in de diepe oceaan behoren tot de best gelezen artikelen van het jaar. De aantrekkingskracht zit overduidelijk niet in de maatschappelijke relevantie, maar puur in het verhaal: vijf mensen in een cabine op grote diepte in de onmetelijke oceaan, waarbij de zuurstof langzaam opraakt. Het is een bloedstollend, filmisch gegeven.

Het laat zich in die zin beter vergelijken met de Thaise jongens die vijf jaar geleden door het wassende water opgesloten waren geraakt in een grot, of met het Marokkaanse jongetje Rayan dat twee jaar geleden in een put was gevallen. In al deze gevallen werden omvangrijke reddingsoperaties opgetuigd die een gevecht tegen de klok moesten leveren.

Dat leidde dit keer ook tot irritatie. De miljardairs die in de onderzeeër zaten hadden er geheel vrijwillig voor gekozen om dit roekeloze avontuur aan te gaan. Peter de Waard omschreef het in zijn column ‘als een extreme vorm van narcisme’. Waarom moet de gemeenschap dan opdraaien voor de redding?

Ook hierbij werd een vergelijking gemaakt met de vluchtelingenboot, waar de Griekse kustwacht besloot om de opvarenden niet te redden, maar hen door te laten varen naar Italië. Waarom kunnen miljardairs die 250 duizend dollar betalen voor een hedonistische trip naar de Titanic op een betere behandeling rekenen dan migranten die op zoek naar een beter leven hun laatste geld hebben betaald aan een mensensmokkelaar?

De gezonken vluchtelingenboot is een veel grotere ramp, en het is logisch dat veel lezers zich zorgen maken om de vaak onverschillige reactie daarop, maar een vergelijking met het onderzeeërtje heeft verder niet veel zin. Het zijn andere verhalen. Belangrijkste verschil: de vluchtelingenboot was al geheel gezonken toen het nieuws naar buiten kwam, bij de onderzeeër was er nog hoop op overlevenden.

Donderdag onthulde een woordvoerder van de Amerikaanse marine in The New York Times dat er op zondag al een explosie was waargenomen door akoestische sensoren. Daar werd toen geen ruchtbaarheid aangegeven. Als dit signaal serieuzer was onderzocht, dan was wellicht geen dagenlange zoektocht nodig geweest en had het onderwerp ook niet de hele week het nieuws beheerst.