De verdediging van de hoofddoek rammelt aan alle kanten

Vorige maand, het zal geen nieuwsvolger zijn ontgaan, kwam er een einde aan het nog maar 22-jarige leven van de Iraanse Mahsa Amini – naar verluidt na een hardhandige arrestatie vanwege volgens islamitische leer incorrect bedekte haren. De protesten die erop volgden gaven het hoofddoekdebat ook in Nederland een nieuwe impuls. Dat doet mij deugd.

Hoe je het wendt of keert, de islamitisch geïnspireerde hoofddoek beoogt de mensheid te scheiden in wezens die bescherming nodig hebben tegen onkuise blikken en wezens die heel goed daarzonder kunnen. In wezens die de publieke ruimte alleen onder voorwaarden mogen betreden en wezens die zich er vrijelijk mogen bewegen. Dat we daarover op gezette tijden stevig van gedachten wisselen, lijkt me heel gezond. Zou toch jammer zijn als we ons niet langer druk maakten om dit bizarre en intrinsiek seksistische onderscheid.

De apologeten van de hoofddoek hebben het wel wat zwaar, misschien door de brede sympathie die alom loskwam voor de dappere vrouwen in Iran. Mij komt voor dat hun argumenten sleetser klinken dan ooit.

Lapjestofargument

Zo zag ik wederom in vele varianten het lapjestofargument voorbijkomen (‘Waar maak je je druk om, de hoofddoek is niet meer dan een lapje stof’) – op het oog heel plausibel, in werkelijkheid te onnozel voor woorden. Want zou een islamitische hoofddoek inderdaad louter een lapje stof zijn, dan zou je hem evengoed kunnen afdoen, nietwaar. Juist omdat het ding voor veel méér staat hechten nogal wat moslims er nogal wat waarde aan. Juist de symboolwaarde ervan verleent de hoofddoek zijn kracht.

Ook veelgehoord, vooral onder lieden die zichzelf als vooruitstrevend beschouwen: het moet gaan om keuzevrijheid. Samengevat: als weldenkend mens zou je net zo principieel moeten protesteren tegen Iraanse hoofddoekdwang als tegen pakweg het Nederlandse verbod op boerka’s en op hoofddoekjes bij de politie en in de rechtbank.

Ook dit argument klinkt heel wat plausibeler dan het is. Want natuurlijk zou iedere vrouw zelf moeten kunnen uitmaken hoe ze zich kleedt, met of zonder hoofddoek. Maar heel terecht heeft de Nederlandse wetgever middels het zogenoemde ‘boerkaverbod’ korte metten gemaakt met het recht om in het openbaar vervoer, de zorg, het onderwijs en in overheidsgebouwen van top tot teen verpakt, dus onherkenbaar rond te lopen. En functionarissen bij de politie en in de rechtbank dragen niet voor niets een uniform. In zo’n ambt, waarin je de neutrale overheid vertegenwoordigt, dien je je religieuze overtuiging thuis te laten.

Islamofobie

Voorts, je kon erop wachten, deed menigeen de hernieuwde aandacht voor de hoofddoek af als islamofobie. Mediaplatform de Kanttekening bijvoorbeeld (‘Wij zetten ons in voor het bestrijden van vooroordelen die onterechte angst voeden’) hekelde deze week een artikel dat eerder in de Volkskrant verscheen onder de kop ‘Hoofddoekdwang in Holland’. Daar klopte, u begrijpt het al, helemaal niets van. Uw krant overdreef weer eens.

Volgens de ene zegsvrouw was de discussie ‘op een islamofobe manier naar Nederland geïmporteerd en op Nederlandse moslima’s geplakt, alsof dat allemaal hier ook gaande zou zijn’. Volgens de andere grepen islamcritici de kwestie aan ‘om de islam en moslims aan te vallen’. En volgens een derde was de ‘witte’ afkeuring van de hoofddoek ‘institutioneel’ en onvergelijkbaar met hoofddoekonderdrukking binnen de moslimgemeenschap. De ‘publieke dwang vanuit de politiek, de media en de overheid’ om géén hoofddoek te dragen is namelijk ‘groter’. De jij-bak als ultiem argument – sneuer kan bijna niet.

Al met al hoef je waarachtig geen master in de argumentenleer op zak te hebben om te zien dat de verdediging aan alle kanten rammelt. Zou dit duiden op een achterhoedegevecht? Het zou zomaar kunnen – zie de reportage van Rob Vreeken vanuit Turkije, dinsdag in deze krant. Hoewel het strikte verbod op de hoofddoek in Turkije verdween, daalt het aantal vrouwen dat heur haar bedekt er gestaag. Dat past, begrijp ik, in een bredere trend van ‘secularisering, van mislukte islamisering’ in de Turkse samenleving.

Nee, me rijk rekenen durf ik nog niet. Maar elk lichtpuntje is er een.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.