De veevoercrisis door de Oekraïne-oorlog zou de aanzet moeten zijn voor een drastische vervanging van dierlijke eiwitten

Koeien in de wei bij een boerderij in Gelderswoude. Beeld Freek van den Bergh / VK

Woensdag 30 maart debatteert de landbouwcommissie in de Tweede Kamer over de Nationale Eiwitstrategie. Nog nooit was het onderwerp zo relevant als nu. Poetins invasie en de daaraan verbonden sancties raken de dierlijke eiwitsector immers hard.

De verstoorde import van graan en kunstmest uit Rusland en Oekraïne maakt veevoer en dus dierlijke eiwitproductie duur. Rabobank, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), de BoerBurgerBeweging (BBB) en de Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca willen daarom de veevoerproductie in onze eigen regio verhogen, ten koste van nog maar pril duurzaam beleid.

Laten we hopen dat de politiek de vruchten plukt van de wetenschap en voedselinnovaties. Voedselzekerheid gaat immers de hele wereldbevolking aan en niet alleen commerciële belanghebbenden zoals Rabobank (dé financier van conventionele voedselproductie) en grote landbouworganisaties.

Vleesvervangers

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, benoemt in het rapport Climate Change and Land dat de eiwitproductie per hectare akkerland twee tot twintig keer hoger kan. Het antwoord zit in vervangers voor vlees, zuivel en ei die zijn gemaakt van planten in plaats van dieren.

Op dit moment voeren we enorm veel voedselgewassen aan kippen, varkens en koeien. De dieren zetten dit via hun spijsvertering en stofwisseling voornamelijk om in broeikasgas (in de ademhaling, boeren, scheten) en ontlasting (waar stikstof in zit). De dieren leven een aantal weken/maanden/jaren en moeten snel groeien, lichaamswarmte produceren, ademen, poepen, plassen, een klein beetje bewegen en jongen baren. In dit energierovende proces gaat voedsel verloren.

Om dit voedselverlies te voorkomen is het efficiënter om de voedselgewassen zelf te eten, al dan niet in de vorm van vleesvervangers die nauwelijks van de dierlijke versie te onderscheiden zijn.

De meest logische en verantwoorde reactie op de nu verstoorde eiwitproductie is dus: akkerland hoort in principe benut te worden voor voedsel voor mensen en niet voor veevoer. De landbouwlobby verkondigt in binnen- en buitenland echter het tegenovergestelde, namelijk dat het verkleinen van de veestapel vanwege de huidige situatie ongeoorloofd is.

Kleinere veestapel

Het verkleinen van de veestapel is in het kader van de stikstofcrisis in ons land in ieder geval een zeer urgente, noodzakelijke maatregel. Doet de huidige verstoorde dierlijke eiwitproductie daar iets aan af? Nee. Het verhogen van de plantaardige eiwitproductie gaat erg goed samen met vermindering van stikstof en meer ruimte voor natuur.

Als een Nederlandse melkveehouder op zijn akkerland bijvoorbeeld soja voor sojamelk teelt in plaats van maïs voor de melkkoe, levert dat naar schatting per hectare twee tot drie keer zoveel ‘melk’ op, terwijl er geen (kunst)mest nodig is. Soja bindt namelijk zelf stikstof uit de lucht en hoeft dat zodoende niet uit stikstofrijke mest te krijgen. Win win dus: een hogere voedselproductie én het helpt ons uit de stikstofcrisis.

Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden, denk aan het planten van walnotenbomen op grasland, die leiden tot een duurzame productie en een gunstig verdienmodel voor de boer op de langere termijn.

Dierlijke mest en compost

Maar voor akkerbouw in het algemeen is mest en dus een veestapel nodig, toch? Nee. Dierlijke mest is in principe onnodig. Planten kun je namelijk rechtstreeks inzetten, via groenbemesting en compost. Dit maakt landbouwgrond zelfs vruchtbaarder dan wanneer je dierlijke mest gebruikt.

Akkerbouwers zoals het Nederlandse bedrijf No Shit Food, laten in de praktijk zien dat je voedsel kunt telen zonder dierlijke mest en zonder het energieslurpende (met Russisch gas geproduceerde) kunstmest. Dit innovatieve akkerbouwbedrijf gebruikt daarnaast geen bestrijdingsmiddelen en is klimaatneutraal.

De wetenschap en ondernemende voedsel-innovators laten de weg naar voren duidelijk zien. Het is van het grootste belang om vol in te zetten op dit potentieel. De actuele situatie is echter dat in de Europese Unie steeds meer stemmen opgaan om de conventionele landbouwlobby te volgen en de veevoerproductie in de EU te verhogen, ondanks de nadelen voor klimaat, natuur en gezondheid.

Efficiënter

Wij kunnen en moeten in Nederland in ieder geval wél zo snel mogelijk efficiënter en strategischer omgaan met voedsel. Dit kan door te investeren in akkerbouwbedrijven zoals No Shit Food, maar ook in de opschaling van productie van en gewasteelt voor vervangers van vlees, zuivel, eieren en vis. Met kweekvlees en kweekzuivel kunnen we op efficiënte wijze grotere hoeveelheden voedsel produceren.

Het stikstoffonds van 25 miljard zou tenminste voor een deel hieraan moeten worden besteed. Hopelijk wordt dat de inzet op 30 maart tijdens het Tweede Kamerdebat over de Nationale Eiwitstrategie.

Armanda Govers is milieujurist en directeur van stichting Even Geen Vlees.