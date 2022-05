De Van Rossems slagen er telkens in een veelzijdig portret van een stad te schetsen

Het is lente, en dat viel in BNNVara’s Vroege vogels zaterdag goed te merken. Het onvolprezen programma dat zijn liefde bezingt voor de laatste restjes natuur in Nederland, was in het Drentse Bargerveen. In vroeger tijden werd bij dat hoogveen turf afgegraven, nu mogen wild en flora er weer ouderwets welig tieren.

Vanaf links: Sis, Maarten en Vincent van Rossem in Hier zijn de Van Rossems. Beeld NTR

Onbetwist hoogtepunt van de uitzending was de vondst van enkele heikikkers in de sloot. Een kikkerkenner diepte een van de fragiele reptielen op, niet met de snoekduik en de houdgreep die tv-bioloog Freek Vonk bij ontdekking van oerwoudgedierte kenmerken, maar met een kalme handbeweging. Het mannetje kleurt met de glas en fonkeling van edelstenen prachtig donkerblauw in de paartijd, die hooguit twee dagen duurt. Liefdevol klemde de boswachter voor de camera het diertje aan een achterpoot tussen twee vingers, om het vervolgens los te laten tussen wolken dril.

Het is lente, en dat viel ook meteen na Vroege vogels goed te merken. Het badeendje uit NTR’s Hier zijn de Van Rossems dat na elke onderdompeling altijd weer vrolijk boven water komt, kwetterde luidruchtig als vanouds. ‘Vuile schoft, achterlijke debiel’, schalde het door de straten van het Limburgse Heerlen.

De typerende baltsroep was van historicus Maarten van Rossem, die op straat werd verstoord door luidruchtige scooteraars en claxonnerende automobilisten. Fijn dat de soort de gure winter heeft overleefd. Na zijn nogal ongelukkige inschatting over de inval van de Russen in Oekraïne – gaat niet gebeuren, voorspelde Van Rossem – moest even voor zijn tv-ondergang worden gevreesd. Maar Maarten is terug, met broer Vincent (architectuurhistoricus) en zuster Sis (kunsthistoricus). Zij rijgen heden en verleden van Nederlandse steden aan elkaar in levendige, soms kriegelige conversaties.

Het grumpy trio zwierf in aflevering drie door de voormalige mijnstad Heerlen, van de restanten van Romeinse thermen naar kasteel Hoensbroek. Sis lardeerde de bezoekjes met vieze praatjes over latrines en het kotsgat waarin middeleeuwse veelvraten na een overvloedige maaltijd hun maaginhoud deponeerden.

Vincent nam het voortouw bij het bezoek aan voormalig modehuis Schunck, het Bauhausachtige glaspaleis van architect Frits Peutz dat de gloriejaren van de stad kenmerkt. Het bouwwerk bloeide door de welvaart van de goedbetaalde mijnwerkers. Maar het was ook de plek, memoreerde Maarten, waar toenmalig minister van Economische Zaken Joop den Uyl in 1965 de sluiting van de kolenmijnen aankondigde en de onvermijdelijke neergang van de streek in gang zette.

Ze doen het schijnbaar uit de losse pols, toch slagen de Van Rossems er telkens in 35 minuten in een veelzijdig portret van de door hen bezochte stad te schetsen. Romeinen, middeleeuwse bokkenrijders, Amerikaanse, aan heroïne verslaafde Vietnamveteranen, het katholicisme en het dreigende gevaar van het socialisme: al die Heerlense karakteristieken plaatste het bonkige drietal in een groots en glashelder verband.