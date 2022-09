De vakbond kon bij de NS eindelijk zijn tanden weer eens laten zien, nu volgt de lakmoesproef

Stakende conducteurs en machinisten in de hal van het CS Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het cao-voorstel dat bij de Nederlandse Spoorwegen is afgedwongen, mag gerust baanbrekend worden genoemd, met een loonsverhoging die sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet meer is voorgekomen.

De NS-medewerkers krijgen er in 18 maanden 9,25 procent bij plus twee eenmalige uitkeringen van 1000 euro. In totaal komt dat uit op een loonsverhoging van om de nabij de 12 procent in anderhalf jaar, zo’n 8 procent op jaarbasis. Dat is fors hoger dan de 7,5 procent die de NS in zijn laatste bod op tafel legde.

De inflatie ligt op dit moment nog iets hoger waardoor er op korte termijn nog steeds sprake is van koopkrachtverlies, maar in combinatie met de steunmaatregelen van het kabinet komen de medewerkers van het spoor waarschijnlijk goed de winter door, zeker als de daling van de gasprijs van de laatste dagen doorzet.

De cao-onderhandelingen bij de NS waren voor de FNV van groot belang. Eindelijk kon de vakbond zijn tanden weer eens laten zien. Bij de NS is de organisatiegraad, het aantal werknemers dat vakbondslid is, nog hoog genoeg om het bedrijf dagenlang plat te leggen. Bij de meeste andere bedrijven en organisaties is dat niet meer zo.

De vakbond had zoveel zelfvertrouwen dat ze automatische prijscompensatie (APC) eiste. Daarbij stijgen de lonen mee met de inflatie waardoor de koopkracht onder alle omstandigheden op peil blijft. Dat bleek te hoog gegrepen. APC is in de huidige instabiele wereld met snel op en neer bewegende prijzen ook geen goed idee.

Het is goed dat bonden en directie het eens zijn geworden. Nederland heeft belang bij een sterk spoorbedrijf dat een goed alternatief kan zijn voor andere vormen van vervoer. De stakingen kwamen net op het moment dat de NS zich aan het herstellen van de klap die het coronavirus had uitgedeeld.

Het akkoord zadelt de Spoorwegen, die sinds de pandemie al fors verlies lijden, op met een nieuwe kostenpost. Een deel daarvan zal doorgeschoven worden naar de enig aandeelhouder, de Nederlandse overheid, die het bedrijf nu al jaarlijks bijna een miljard euro subsidie geeft.

De echte lakmoesproef voor de kracht van de vakbonden volgt bij bedrijven die de lasten van de hoge loonstijging zelf moeten dragen en genoegen moeten nemen met een lagere winst. Pas als daar ook substantieel hogere lonen worden afgedwongen, kan de trend van de laatste decennia, waarin een steeds kleiner deel van de bedrijfsinkomsten naar de werknemers ging, worden gekeerd.