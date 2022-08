De Urker vissers pakten er een koud biertje bij om óók een potje te duiden

‘Asielcrisis. Koopkrachtcrisis. Stikstofcrisis! Er is maar weinig nodig om een kwartet te vormen, en dit alles te laten uitmonden in een kabinetscrisis.’ Als Jeroen Wollaars al aan het begin van Nieuwsuur het woord ‘kabinetscrisis’ in de mond neemt, weet je dat het menens is.

In Den Haag was het weer eens Hoekstra-hommeles, nu minister Wopke Hoekstra een bom had gelegd onder het kabinet met zijn uitspraken over de stikstofafspraken. Jesse Klaver zag een spookrijder in het kabinet (‘Zijn naam is Wopke Hoekstra.’ Dank voor de verduidelijking.), Lilian Marijnissen sprak al van een vechtscheiding en Attje Kuiken vond dat Hoekstra ‘een vierkant rond maakte’.

De commentatoren buitelden over elkaar heen om te benadrukken dat de spanning in het kabinet tot een kookpunt was gestegen. Nieuwsuur-verslaggever Nynke de Zoeten merkte het aan de lichaamstaal van Mark Rutte, Thomas van Groningen sprak bij Op1 van ‘een ijzige sfeer’, en Peter Kee vond het vooral opvallend dat Hoekstra de hele zomer niets anders had gedaan dan z’n baard laten staan (toegegeven: De Baard maakte Hoekstra meteen een stuk gevaarlijker. Het was een beetje alsof je knikkerrivaal op het schoolplein ineens een pet opdeed om intimiderender over te komen). Toch kunnen weinig duiders met zoveel ernstige vrolijkheid een crisis inluiden als Kee en Van Groningen. De pruttelende kabinetscrisis kreeg er meteen iets gezelligs van.

Eerder op de avond konden we in SBS-realityserie Urk! al zien dat de kabinetscrisis in het land waarschijnlijk onthaald zal worden als een geschenk uit de hemel. De Urker vissers hadden er een koud biertje bij gepakt om óók een potje te duiden. Ze liepen een voor een leeg over de onzin van klimaatverandering (‘Het is nog nooit zo groen geweest’), stikstof (‘Ken je niks an doen’) en de ‘magnaten’ (‘Ik ga niet denken in complottheorieën, maar er benne een paar mannetjes, en als die in hun hoofd halen dat we volgende week met een oranje stip op onze kop moeten lopen, lopen we volgende maand met een oranje stip op onze kop’).

Politieke duiding op Urk Beeld SBS6

Visser Tony zag het somber in: iedereen aan tafel zat maar te knikken en te klagen, maar zelf deden ze er ook ‘geen flikker’ aan. De vrienden hadden wel een petitie getekend dat Rutte weg moest, maar daar bleef het bij. De angst voor de toekomst werd er niet minder om.

Nee, dan liever tweelingzussen Mathilde en Gerda, die toevallig tegelijkertijd zwanger waren geworden. Ze hoopten niet dat het een jongen en een meisje zouden worden, want stel je voor dat hun kinderen verliefd op elkaar zouden worden. Dan moet je ze ineens gaan uitleggen dat ze familie zijn en niet met elkaar mogen trouwen. Hadden het neefje en nichtje van de man des huizes wel bijna gedaan vroeger. Maar ach, ‘op Urk kan dat’. Onzekerheid over de toekomst is er overal, maar uiteindelijk wordt het ronde altijd gewoon weer vierkant.