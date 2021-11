De universiteiten hebben de problemen met buitenlandse studenten over zichzelf afgeroepen

Een beetje potsierlijk is het wel, het geklaag van Geert ten Dam, bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam, dat het aantal buitenlandse studenten de pan uit rijst. Haar universiteit kan de toestroom niet meer aan: de werkdruk voor de medewerkers is onacceptabel geworden; te grote groepen, te veel overwerk, te weinig geld.

Amsterdam is té aantrekkelijk. Dit jaar alleen al begonnen aan de UvA 3.200 buitenlandse studenten tegen 4.800 studenten uit Nederland; een stijging van 33 procent sinds 2020. Ten Dam had deze stijging kunnen voorzien. Ze heeft die over haar UvA afgeroepen. Jarenlang stonden de poorten wijd open voor studenten uit het buitenland, ze werden binnengehaald omdat ze geld opleverden. Nu pleit Ten Dam ineens voor een numerus fixus voor de Engelstalige ‘tracks’.

Landelijk is het beeld niet anders. Volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn er dit studiejaar in Nederland zo’n 80 duizend buitenlandse studenten, 23 procent van het totaal. Van de nieuwe bachelor-studenten komt 29 procent uit het buitenland. Helaas bleken de drukbevolkte Engelstalige opleidingen niet per se lucratief voor de universiteiten: in de afgelopen twintig jaar daalde de rijksbijdrage per student met een kwart. Meer studenten bedienen voor hetzelfde geld en met dezelfde mensen, dat leidt onherroepelijk tot kwaliteitsverlies.

Behalve een onderwijs- en personeelsprobleem is het een huisvestingsprobleem. Studenten vrolijk binnenharken terwijl je weet dat er geen woonruimte voor ze is, en ze uitleveren aan lugubere huisjesmelkers, is immoreel. Intussen moeten Nederlandse studenten jarenlang bij hun ouders wonen. De Universiteit Twente vraagt kamerloze nieuwkomers om hun keuze te heroverwegen. Dat kun je echt niet vragen aan jongeren die, na te zijn gelokt, enthousiast hun tickets hebben geboekt.

Jarenlang was internationalisering een toverwoord. Wie voorzichtig opperde dat de universiteiten ermee doorsloegen werd voor een suffe achterblijver en bekrompen nationalist versleten. Natuurlijk, internationalisering van de wetenschap is goed en nodig: zonder een levendige uitwisseling van kennis, studenten en onderzoekers raken we geïsoleerd en achterop. De meeste buitenlandse studenten gebruiken hun hier opgedane kennis elders, maar Nederlanders kunnen met internationale masterdiploma’s ook terecht in het buitenland. Op enkele gespecialiseerde delen van de arbeidsmarkt hebben we kennis en werknemers van buiten hard nodig.

Maar dat er geen maat is gehouden en niet is gekeken of de universiteiten de toevloed aankonden, duidt op slecht beleid, van de universiteitsbesturen en de overheid. Er is niet goed bepaald waarvoor we welke studenten precies opleiden. Het is begrijpelijk dat studenten bij numerusfixusstudies als psychologie morren als hun kansen slinken door buitenlandse mededingers; terwijl er een tekort aan Nederlandse gz-psychologen is.

Je hoeft geen eigen-volk-eerstroeper te zijn om te zien dat de meeste Nederlandse studenten in Nederland gaan werken: in de zorg, de ambtenarij, het onderwijs, bij de rechterlijke macht en bij Nederlandse bedrijven. Daarom worden de universiteiten uit belastinggeld betaald: iedereen heeft plezier van deze afgestudeerden. We hebben voldoende artsen, psychologen, rechters en leraren nodig die goed zijn in hun vak én er in het Nederlands op hoog niveau over kunnen communiceren. Daarom moet het Nederlands óók een academische taal blijven, en geen privé-kaboutertaaltje worden.

De oplossing is niet zo moeilijk. Maak van de bachelors weer Nederlandstalige opleidingen, op beredeneerde uitzonderingen na. Kijk bij welke masters internationalisering noodzakelijk is en werf een afgesproken percentage buitenlandse studenten. Dwing universiteiten te investeren in docenten met vaste contracten. Deze kwestie is door de Eerste Kamer ‘controversieel’ verklaard, maar het is goed als de onderhandelaars in Den Haag er harde afspraken over maken.