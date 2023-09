De Tweede Kamer ziet zich steeds meer als speelbal van ‘de media’

In de week dat de parlementaire enquête Fraudebeleid begon, ontving ik hierover een brief van een lezer. ‘Omdat ik de grote afkeer ken van de Tweede Kamer om zelf onderzocht te worden valt te vrezen dat het weer zo’n onderzoek met een grote blinde vlek wordt, waardoor de ware toedracht deels verhuld zal worden.’

Hij voegde een brief bij die hij aan de voorzitter van de enquêtecommissie had gestuurd. ‘In mijn decennialange ervaring in topfuncties in de rijksdienst is mij steeds weer gebleken dat de leden van de Tweede Kamer doorgaans niet of nauwelijks in de uitvoering van overheidsbeleid geïnteresseerd zijn. Tot op het moment waarop de media melden dat er iets fout gaat. Dan is de reactie onnodig en onevenredig scherp.’

Over die media wilde de enquêtecommissie het deze week wél hebben. Ze had daarvoor Gijs Herderscheê uitgenodigd, die namens de Volkskrant decennialang verslag heeft gedaan van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid. Terwijl Herderscheê graag wilde uitleggen hoe wantrouwen steeds meer centraal is komen te staan in de relatie tussen overheid en burger, wilden de commissieleden het vooral hebben over de media. Hadden die het wantrouwen van de overheid in haar burgers niet aangewakkerd door misbruik van uitkeringen te veel uit te vergroten?

Media worden daarbij graag over één kam geschoren, alsof alle websites, kranten en sociale media een monoliet vormen met een coherente aanpak en strategie. Commissielid Farid Azarkan sprak zelfs in enkelvoud. ‘Welke rol heeft de media gespeeld?’

Dat de Kamer wel de rol van de media wil onderzoeken en niet die van zichzelf, bewijst dat de Kamer zichzelf steeds minder ziet als een autonoom orgaan dat zich goed informeert en op basis daarvan de juiste afwegingen maakt, en steeds meer als een speelbal van ‘de media’. De media hebben het handelen van de Kamer bepaald en dus moeten de media worden onderzocht.

Het is altijd lastig om als ‘de media’ te worden aangesproken, omdat elk medium een andere missie heeft. Er zijn inderdaad veel media, vooral nieuwe media, die op zoek zijn naar zo veel mogelijk aandacht en er dus belang bij hebben om mee te surfen op de golven van maatschappelijke verontwaardiging.

Wij hebben het geluk dat we een heel trouwe achterban hebben. Daardoor kunnen we ons werk doen op basis van waarden en overtuigingen. We hoeven ons niet continu druk te maken of we wel voldoende aandacht krijgen. Ik gun dat ook de Kamer. Dan hoeft ze niet meer zo overspannen te reageren als de media een misstand onthullen.