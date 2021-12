De twee portretten van Amalia kwamen redelijk overeen, al toonde Net 5 meer durf

De mooiste quote zat dan weer in Amalia 18 jaar van Avrotros.

Twee avonden stonden in het teken van kroonprinses Amalia, die dinsdag 18 jaar werd – en theoretisch de leeftijd bereikte waarop ze haar vader als vorst kan opvolgen. Aan de vooravond van haar verjaardag zond Net 5 Prinses Amalia, tiener op weg naar de troon uit, een door Talpa uitgebrachte docu met solide deskundigen en ruim baan voor royaltywatchers uit infotainmentkringen. Dinsdag vertoonde Avrotros Amalia 18 jaar, met even solide deskundigen en iets meer journalistiek en staatkundig gewicht. Beide leunden op hetzelfde, alom beschikbare koninklijke beeldmateriaal.

De twee portretten van Amalia kwamen redelijk overeen. Samengevat: toffe meid, wereldwijs, verantwoordelijk, slim, als kleuter al zangtalentje (fraai gezongen Zachtjes gaan de paardenvoetjes), amazone (net als oma Beatrix) en als 14-jarige al verzoend met de dwingende piketpaaltjes van het toekomstige koningschap. Ze geniet nu van een tussenjaar, na haar cum laude behaalde vwo-diploma.

Het koninklijk gezin, met als tweede van links kroonprinses Amalia. Beeld Net 5

Toch waren de accentverschillen tussen de documentaires opmerkelijk. Net 5 had de betere visuele beschouwers. Een royaltyfotograaf die scherp opmerkte dat de kleuter Amalia op haar eerste schooldag al was getraind om de aanwezige camera te negeren. Koningshuiskenner Dorine Hermans toonde met archiefbeeld aan hoe beschermend Amalia bij openbare gelegenheden is voor haar zusjes – wat ook een beetje tragisch is.

Amalia 18 jaar, gepresenteerd door Dionne Stax, leunde meer op historische beelden met grootmoeder Beatrix en vader Willem-Alexander: meer familietraditie, minder persoonsgericht. En er klonk meer potsierlijk ontzag, bijvoorbeeld van historicus Reinildis van Ditzhuyzen: ‘Amalia vlíégt door het gymnasium. Een héél goeie school, mijn zoon heeft er ook op gezeten. Ik zat in de ouderraad, dus ik weet er heel veel van.’

Net 5 toonde meer durf dan Avrotros. De eerste interviewde de adjunct-hoofdredacteur van een Argentijns showbizzblad dat op de cover had gerept over het ‘plussize’ uiterlijk van de kroonprinses – een kwestie die zij zelf soeverein van zich af had laten glijden. Zijn verantwoording ging teloor in ernstige malheur: de ondertiteling van de docu liep op cruciale momenten hinderlijke vertraging op.

Opmerkelijk dat Amalia 18 jaar géén aandacht besteedde aan twee sterfgevallen in de nabijheid van de kroonprinses, die op haar grote indruk moeten hebben gemaakt. Net 5 verweefde die drama’s – het fatale skiongeluk van prins Friso en de zelfdoding van koningin Máxima’s zus Inés – prudent en zonder sensatiezucht.

De persoonlijkheid van Amalia kwam bij Net 5 iets beter uit de verf dan bij Stax – voor wat dat waard is, we hoeven niet alles te weten. Maar de mooiste quote zat wél in Amalia 18 jaar. Op Koningsdag 2019 werd ze, ook door Stax, op straat geïnterviewd, waarbij Máxima haar eventjes hinderlijk onderbrak. Dat liet de vroegwijze puber niet op zich zitten, ze kapte haar moeder elegant af. Of, zoals opvoedkundige Marina van der Wal de taal verrijkte: ‘Ze heeft haar moeder keurig op d’r poef geknuppeld.’