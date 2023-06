De twee gezichten van de minister-president: Doctor Mark en mister Rutte

Mark Rutte blijft verbazen. In Den Haag is hij tot op de draad versleten. Hij sleept zich van excuus naar motie van wantrouwen. In de Kamer is de angst om hem voor leugenaar uit te maken verdwenen. Tegelijk is daar de internationale Rutte. In Moldavië mocht hij vorige week als een van de weinigen een redevoering houden, voor de voltallige Europese staatsliedenparade. Het lijkt wel of er twee Ruttes zijn. De visieloze knutselaar, windvaan en kortetermijnpoliticus. En de plaatselijke Churchill, voorop in de strijd tegen Poetin.

Hoe moeten we die twee met elkaar rijmen? Ik ken verstandige mensen die louter om Ruttes internationale houding onlangs nog VVD hebben gestemd. Anderen hebben alleen om zijn Oekraïne-optreden hun VVD-lidmaatschap niet opgezegd. Rutte was al de houdini van het voortschrijdend inzicht, maar zijn huidige belligerentie is weer een sterk staaltje. Nederland was tot voor kort het land van de kantiaanse eeuwige vrede. Het leger moest piefpafpoef roepen omdat er geen kogels waren om te oefenen. Nog geen twee jaar geleden kon men geen fatsoenlijke aftocht uit Kabul organiseren.

Nu gaat Rutte voor in de strijd om F16’s naar Oekraïne te sturen. In zijn eerste drie kabinetten heeft hij geen vinger uitgestoken voor de krijgsmacht. Ik sprak Hans Hillen, oud-minister van Defensie (CDA). Rutte was woedend toen Hillen het laatste miljard niet meer wilde bezuinigen. Hillen vertelde over het zogeheten Kunduz-akkoord van Rutte met de GroenLinkse leider Jolande Sap (2012), over een missie in Afghanistan. Dat akkoord werd achter de rug van Hillen gesloten. Hij mocht daarna niet van een militaire missie spreken, om de pacifisten van GroenLinks niet voor het hoofd te stoten. Het was een politiemissie. Toen Hillen in een interview toch repte van een militaire missie, werd hij door een razende Rutte opgebeld, en ter plekke ontslagen. Dat ontslag ging uiteraard niet door.

Hillen is beslist niet de enige die in Ruttes huidige va-t-en-guerre-houding berekening ziet. Rutte zou de Amerikanen stroop om de mond smeren om secretaris-generaal van de Navo te worden. De hoogste burgerbaan van de Navo is binnenkort vacant, en niet Rutte is de favoriet, maar de Deense premier Mette Frederiksen. Maar zijn naam wordt inderdaad genoemd.

Zelf denk ik dat Ruttes ontkenningen van zijn kandidatuur oprecht zijn, net als bij al die EU-posten die hem eerder werden toegeschreven. Rutte kan het idee om iets anders te zijn dan premier helemaal niet verdragen. Onlangs was hij in de Jortcast, de podcast van Jort Kelder. Die vroeg hem of hij nog weleens piano speelde. Nee, zei Rutte, ik kom te laat thuis. In de flats om mij heen slapen kinderen, en dan kan ik niet ‘op de piano gaan rammen’. Koop dan een ander huis, zei Kelder. Iemand die bij de opname was, zag Rutte verstrakken.

Iets buiten de vaste paden doen is ondenkbaar. Laatst kwam hij aanrijden in zijn oude Saab. Het appeltje, de fiets, de dagelijkse koffie bij hetzelfde tentje, de altijd identieke vakanties, de spijkerbroek tijdens congressen, et cetera. Rutte is een man alleen, zonder kompas, die zich overeind houdt met routines en rituelen. Rituelen zijn de wetten uit richtingloze tijden. En de kern van rituelen is dat ze onveranderlijk zijn. Rutte kan helemaal niet naar de Navo, en zal het hoe dan ook bij vertrek uit het Torentje moeilijk krijgen.

Dat lost het raadsel van zijn Oekraïne-engagement niet op. Politiek is nooit alleen maar cynisch, leerde mij een Franse diplomaat. Ik twijfel er niet aan of Rutte is overtuigd van zijn nieuwe geostrategische inzichten. Rutte schermde ermee op het VVD-congres: niet uit het kabinet stappen tijdens een oorlog in Europa. Hij is tegelijk een loepzuivere machtspoliticus wiens laatste toets de politieke opportuniteit is. Nederland als gidsland in de strijd tegen Rusland is het laatste onderwerp waaraan Rutte zelf glans ontleent, terwijl het een rammelende coalitie bij elkaar houdt.

In 2017 kwam het vorige kabinet-Rutte verrassend uit de startblokken als ‘groenste kabinet aller tijden’. Dat kwam doordat groen het enige onderwerp was waarvoor ze alle vier enthousiasme konden opbrengen. Het huidige kabinet verkeert in een staatsrechtelijk limbo, zeker sinds het CDA wel meeregeert, maar het stikstofbeleid openlijk niet meer steunt. Oekraïne is de reddingsboei waar ze gevieren aan hangen. Kajsa Ollongren (D66) op Defensie is een vertrouweling met wie Rutte kan lezen en schrijven. Hoekstra (CDA) op Buitenlandse Zaken is gemarginaliseerd, maar wil dolgraag Poetin in Den Haag berechten. Op de ChristenUnie kun je altijd rekenen om het goede te doen.

Nederland vangt met overtuiging honderdduizend Oekraïners op, maar vooroplopen in de strijd tegen Poetin leeft niet. Er zijn ook wel degelijk risico’s verbonden aan tromgeroffel en vaandelgezwaai. Het grootste risico is de gidslandgedachte zelf, die maakt dat de beoordeling van de situatie niet zuiver is. Daarmee hebben we nare ervaringen. Voor een klein land geldt de tegeltjeswijsheid van de grote diplomaat Talleyrand: surtout pas trop de zèle – hoed u voor koortsachtige ijver.