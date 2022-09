Tijdens de eerste lockdown had ik een keer lang staan praten op straat, want dat was destijds de enige vorm van live entertainment. Mijn zoon vond dat het te lang duurde, en had mij na afloop toegebeten: ‘Je zou een trui moeten breien met ‘blablabla’ erop!’

Wat een fantastisch idee. Ik zag het voor me: een trui met heel veel bla’tjes. En ik begon te breien.

Flashforward naar een totaal andere wereld, waarin we het weer te druk hebben voor eindeloze gesprekken op straat. De trui was af, ik trok hem aan. Niemand had door welk een herculeaans zwoegen erin zat. Misschien maar goed ook.

‘Weet je wat je zou moeten doen’, opperde mijn man, ‘Een heel dikke trui breien met ‘Fuck Poetin’ erop, vanwege de gasprijzen!’ Leuk idee, wederom. Maar hoe is het over twee jaar? Is Poetin dan nog in ons leven? Hoe zitten we dan qua gas? Breien is een extreme vorm van slow journalism.