De tram is geen bedrijf maar een sociaal vehikel, zelfs voor een dure VVD-wijk

Lijn 8 maakt een mooie slinger van Noord naar West, het is zo’n verbinding die de stad bij elkaar houdt. Allerlei wijken drijven weg en houden zich vast aan de tram, toch schrapt het gemeentebestuur hun haltes. De stad wordt er kleiner van, en minder hecht.

Anders dan de auto is de tram openbaar vervoer. Je ziet ineens wat voor mensen wonen in die huizen in de straten, hoe ze praten. Het is alsof je een stukje optrekt met onbekenden, kort deel uitmaakt van hun leven. Een tram is geen bedrijf maar een sociaal vehikel.

31 haltes in 49 minuten en achter elke bocht opent zich een nieuw decor. Van stilte naar drukte, van laag- naar hoogbouw, langs voorspoed en armoe. En dat voor 2 euro 94 enkele reis.

Tramlijn 8, onderweg terug van Spartastraat naar Kleiweg. Beeld Toine Heijmans

Het begint met twee gekapte dames uit het welvarende Hillegersberg en twee getapte havenwerkers in getrashte jeans. Daarna twee spijbelende schoolvrienden die zogenaamd zorgeloos zwartrijden en elkaar nerveus met ‘ouwe’ aanspreken, en een 80-jarige met een wandelstok, tatoeages en Balenciaga’s aan de voeten.

Ze voeren geen bijzondere gesprekken, er gebeurt niets spectaculairs. Ze zitten gewoon in tram 8 en praten. De zwartrijders vertellen elkaar dat ze komend weekend nog meer gaan drinken, de havenwerkers gaan hun baas vertellen dat het ‘klaar is’, want ‘klaar is klaar’, een vrouw stapt bellend in, de telefoon handig onder haar hoofddoek geklemd. Verder valt het best mee met dat smartphonegebruik.

De tram heeft een lentegroen interieur en vertrekt zo’n beetje elk kwartier. Van de Kleiweg naar de Spartastraat en terug – maar dat komt dus ten einde.

Lijn 8 moet korter, net als lijn 4, en lijn 20 verdwijnt: besluit van het gemeentebestuur op aangeven van de metropoolregio. Een besparing van 4 miljoen, maar volgens de wethouder, Vincent Karremans, is het geen bezuiniging, eerder een verbetering.

De boosheid van bewoners kon de bestuurders niet vermurwen, ook een door duizenden ondertekende petitie niet. Of de hagelnieuw gekozen wijkraden, opgericht ‘om mee te denken en te doen’, die vrezen voor meer sociale afstand in de stad. Openbaar-vervoersarmoede is niet alleen een probleem van het platteland, dat wordt wel eens vergeten.

De wethouder zegt dat de tram te weinig wordt gebruikt. Hij is van de VVD, die heilig gelooft in vraag en aanbod, maar als het zo uitkomt, vergeet dat aanbod de vraag versterkt. Ook de coalitiepartijen Denk en Leefbaar, die allebei menen op te komen voor de ‘gewone’ Rotterdammer, gingen akkoord. En eerlijk is eerlijk: het linkse, nivellerende Amsterdam snijdt evengoed in het openbaar vervoer en raakt daarmee de bewoners die het zegt te steunen.

Tot zover geen verrassingen. Maar nu maakt Karremans toch een knieval, en behoudt tramlijn 4 voor Hillegersberg – de rijke VVD-wijk. Zijn partij maakte die overwinning met een juichtweet bekend: ‘Tram behouden!’ De VVD is het cynisme en de schaamte al langer voorbij, maar heeft in elk geval een wethouder die onbeschaamd opkomt voor z’n achterban. En die woont niet in de mindere wijken.

Kalm, bijna hooghartig rijdt lijn 8 langs de auto’s die in een lange file staan te dampen voor de parkeergarage van het ziekenhuis, of voor alweer een rood verkeerslicht. Het is verre van spitsuur, toch hangen passagiers al tegen de stastoelen aan. Over het water gaat de tram en onder grote, uitbottende bomen door, moeiteloos langs wolkenkrabbers. Door de grote ramen is de stad een film, alles verandert, maar Rotterdam blijft Rotterdam, alsof er telkens ander licht op valt.

Op de terugweg stapt ook de 80-jarige met tatoeages weer in, stevig op zijn Balenciaga’s. Hij heet Johan. Elke dag met de tram naar het centrum voor een cappuccino en daarna terug, waar zijn vriendin op hem wacht: ‘een kat’. Het liefst nam hij zijn motorscooter naar de stad, maar rijden mag niet meer sinds de chemo, gelukkig gaat hier lijn 8. Nog wel.

Zomaar praten over belangrijke dingen met een onbekende man: dat kan dankzij de tram.