De Tour de Trump die groter zou worden dan de Tour de France

Bijna dagelijks moet ik denken aan een wielerkoers die ik nooit heb gereden. Bijna dagelijks, dat is elke keer dat ik het gezwollen hoofd van de president van de Verenigde Staten zie en hoor op de televisie. De wedstrijd heette Tour de Trump, en volgens de naamgever c.q. investeerder zou die binnen de kortste keren even groot, zo niet groter zijn dan de Tour de France. Trump was in 1989 al een blazende visionair.

Ik werd niet geselecteerd door ploegleider Peter Post omdat ik naar de Giro moest die kort na het Amerikaanse spektakel van start ging. De verhalen die ik later hoorde van de jongens die wel ter plekke waren deden elk bestaand cliché eer aan: in de VS was alles groter, glimmender, rijker, uitbundiger dan in Europa. In de VS was een wielrenner tenminste iemand. Ja, Trump wist hoe je sportmensen in de watten moest leggen.

Peter Post keerde haast in katzwijm weer. Alsof hij de Messias had gezien. In zijn ogen fonkelde een grootse toekomst van de wielrennerij.

Messias, het woord is gevallen. In een reportage hoorde ik Trumps fanatieke aanhang onlangs verklaren dat Hij inderdaad ‘de door God gezondene’ is die het land weer op de top van de beschavingspiramide zal plaatsen. Humor kan de god van Amerika echt niet ontzegd worden.

In 1989 stuurde een dreigende Trump zijn advocaten af op de organisatie van de Tour de Rump, een ludiek en

eveneens nieuw wielerevenement in Aspen. Trump meende dat het gebruik van het woord ‘rump’ niets minder dan ordinaire diefstal was. Je ziet het pas als je het door hebt, zullen we maar zeggen. Saillant detail: het logo van de Tour de Rump is een getekende dame op een fiets, op de rug gezien, met een nogal geprononceerd achterwerk.

In persberichten werd er toen ook al duchtig op los gelogen, bijvoorbeeld over toeschouwersaantallen. Wij wisten het nog niet, maar Trump was met zijn Tour al aan het warmdraaien voor zijn zeer druk bezochte inauguratieplechtigheid als machtigste man ter wereld.

Met Trump kun je blijven lachen, maar niet heus. Hoewel hij er in zijn opportunisme later op terugkwam, zette hij de knielende Colin Kaepernick op Twitter weg als een schande voor de Amerikaanse vlag. Die wilde hij nooit maar dan ook meer in een stadion zien.

De oud-diplomaat en voormalig minister van Buitenlandse zaken Madeleine Albright zei kort geleden in deze krant: ‘Fascisme begint met een leider die er bewust op uit is een samenleving te verdelen. Dat is wat Trump doet’. Misschien dat er hoop te putten valt uit het gegeven dat de Tour de Trump het onder die naam maar twee edities heeft uitgehouden. In zakelijk opzicht had het genie zijn hand overspeeld. Na één termijn gaat de wekker toch wel af?