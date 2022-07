De Tour de France en de moord op de verbeelding

In De jaren, de roman waarin de Franse schrijfster Annie Ernaux aan de hand van haar herinneringen probeert ‘iets te redden van de tijd waar we nooit meer zullen zijn’ – een autobiografie in flarden, beelden en fragmenten – is de Tour de France een aantal keren het ijkpunt. Ernaux, geboren in 1940, herinnert zich de zomer waarin Robic won (1947), de zomers waarin ‘de uitgeknipte krantenfoto’s van Geminiani, Darrigade en Coppi in een plakboek werden bijgehouden’ (de laatste keer dat Coppi deelnam aan de Ronde van Frankrijk was in 1952) en de zomers van haar middelbareschooltijd in de jaren vijftig: ‘De zomervakantie is een lange periode van verveling, van onbeduidende bezigheden om de dagen te vullen: luisteren naar de aankomst van de Tour de France-etappe, de foto van de winnaar in een speciaal schrift plakken (...).’

De Tour als de kalender van een jeugd.

Ernaux moet heel wat coureurs in haar plakboek hebben geplakt, tot de ontwikkeling die de jonge aspirant-schrijfster doormaakt een tragisch vervolg krijgt en wegbuigt van de Tour: ‘het schuldgevoel dat ze zich buiten de wereld heeft geplaatst, zoals die keer dat de Tour de France en Jacques Anquetil allang waren langsgekomen toen ze wakker werd’.

Onbegrijpelijke onverschilligheid: geboren en getogen in Normandië en dan de Normandische heerser in de Tour de France (voor de eerste keer winnaar in 1957) onopgemerkt voorbij laten fietsen: wat is er aan de hand met Ernaux? Is ze wereldvreemd geworden? Of is haar wereld juist zo gegroeid dat de Tour lijkt te zijn gekrompen?

De Ronde van Frankrijk lijkt daarna uit Ernaux’ bestaan te verdwijnen, de zeges van Anquetil in de jaren zestig komen niet meer aan de orde, noch die van Hinault en Fignon; als Ernaux nog naar sport verwijst, is het naar voetbal.

Zo kan het gaan, maar ook anders. Vanaf het moment dat ik me op de Tour stortte (Lucien Aimar, 1966) zijn de zomers gekoppeld aan beelden uit de koers. Vreemd genoeg komen die beelden niet van de televisie, maar uit de krant. Ik moet ze hebben samengesteld uit wat ik las en ik moet zo lang hebben gekeken naar de foto’s die naast de verhalen stonden dat ze gingen bewegen – in die mysterieuze vorm heb ik ze opgeslagen.

Dat stopt op het moment waarop de beelden juist overvloedig beschikbaar kwamen en de televisie urenlange reportages van de etappes ging uitzenden, uiteindelijk zelfs integrale, van start tot finish. Het worden er te veel om te onthouden en ze raken losgekoppeld van de tijd. De zegereeks van Indurain in de jaren negentig heeft niets nagelaten, hoewel ik er persoonlijk getuige van was; de overwinningen van Armstrong zijn een onontwarbare kluwen geworden en van Contadors en Froomes zeges herinner ik me niets.

Ergens in die jaren is de verbeelding vermoord.

Om beelden onwisbaar in je brein te etsen, moet je lang naar foto’s hebben gestaard, ze hebben uitgeknipt en in een plakboek hebben geplakt. Het mogen er niet te veel zijn, één beeld per Tour is al voldoende, schaarste geeft het geheugen ruimte. Je moet verhalen zo intens hebben gelezen, dat ze werkelijkheid zijn geworden. Je moet Theo Koomen op de radio hebben gehoord, vermengd met het geklapper van een zeil.

Zo kun je net als Annie Ernaux de sfeer van zomers van lang geleden terugroepen, dankzij de Tour. De Rondes van recenter datum zijn allang in een grijze mist verdwenen.

De Tour van 2022 gaat vrijdag van start in Kopenhagen. Even zullen de beelden beklijven – voor ze in een diep zwart gat verdwijnen.