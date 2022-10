De tortellini zijn heerlijk, zei de journalist. Verder zei hij weinig, alsof hij bang was een beerput te openen

Een Belgische journalist wilde in mijn leven rondfladderen. Het woord ‘rondfladderen’ beviel me. Meestal zijn dergelijke verzoeken zakelijker: ‘Kan ik met u spreken over het liberalisme, de migratie en het wereldburgerschap?’ Ook leuk, maar rondfladderen is hors concours. Daarnaast had ik de betreffende journalist eerder ontmoet, hij leek mij een ruimhartige relatie te onderhouden met de eigen frustraties. En daar komt het op aan. Veel meer hoef je niet te weten.

Ik antwoordde daarom: ‘Fladder rond.’

Aanvankelijk zou het om twee weken gaan, maar het geld groeit de kranten niet op de rug en zo werd het uiteindelijk een dag of drie.

Op het laatste moment besloot ik dat bij mij thuis rondfladderen niet zo’n goed idee was. Want vrijwel iedereen zat in mijn huis. Mijn twee zonen, de moeder van mijn oudste zoon, tevens beste vriendin, daarnaast liep de werkster sinds ik haar de sleutels had gegeven in en uit. Soms had ik het gevoel dat ze stiekem bij mij was ingetrokken maar ik vond het ongepast dat te vragen, want de relatie tussen werkgever en werknemer is gebaseerd op vertrouwen.

De journalist nam een hotel. We zagen elkaar in bibliotheken, restaurants en op winderige straathoeken. Hij maakte gedurende die drie dagen wat ongemakkelijk deel uit van de extended family. Aan tafel leek hij een broer die net uit krijgsgevangenschap was teruggekeerd en uit angst de beerput van het verleden te openen niet veel meer zei dan, ‘de tortellini zijn heerlijk.’

Ik kan er ook niets aan doen dat mijn leven zich grotendeels afspeelt in restaurants en hotels. Je moet wat als je klein bent behuisd.

Op de laatste dag kreeg mijn jongste zoon een giraffe van de rondfladderende man. Ik wilde de journalist uitnodigen voor een afscheidsmaaltijd, maar ik voelde dat hij vurig naar de eenzaamheid verlangde.