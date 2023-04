De toetscultuur in het onderwijs leidt tot een hijgerige ratrace, niet tot betere leerresultaten

Het verdrietigst vond ik het bedrukte gezichtje van het meisje dat door een schoolgang liep. Stijf van de zenuwen voor een toets: ‘Ik sta nu op mavo-havo en ik wil naar de havo.’ Afgelopen zondag ging Pointer (KRO/NCRV) over de overspannen toetscultuur in het basisonderwijs. Het beeld van het meisje trof me als symbool voor het huidige onderwijs.

We onderwerpen kinderen vanaf groep 3 aan een eindeloze reeks toetsen, tweemaal per jaar die van het leerlingvolgsysteem, en in groep 8 de eindtoets. We weten exact waar ze ‘staan’ ten opzichte van elkaar. Leerkrachten en ouders weten dat, en het kind ook. Dat vereenzelvigt zich vaak met de toetsscore. Als de ouders het kunnen betalen, gaat het op een toetstraining. Zo zitten kinderen onafgebroken in een competitie.

Maar wat leren ze intussen? Tot betere leerresultaten leidt de hijgerige ratrace niet. Al twintig jaar zakt Nederland gestaag op internationale onderzoeken onder 9- en 15-jarigen. Van al dat meten wordt het onderwijs geen spat beter. De neiging ontstaat om kinderen niet te leren wat zinvol en nodig is, maar wat getoetst wordt. Schrijfvaardigheid, creatief denken en algemene ontwikkeling worden niet getoetst en dus verwaarloosd.

Kinderen zouden geen kopzorg moeten hebben over hun plaats in een hiërarchie of over hun toekomst. School zou de plaats moeten zijn waar je met plezier naartoe gaat, veel leert en ontdekt wat je kunt. Een leerkracht noemde het in Pointer ‘kindermishandeling’, zoveel stress zag ze bij kinderen.

Er zijn argumenten vóór toetsen. In ons ongelukkige systeem, waarbij we 11-jarigen selecteren voor het vervolgonderwijs en hen daarmee in hokken stoppen waar ze zelden uitkomen, moet er één objectieve standaard zijn, om onbewuste vooroordelen bij leraren te corrigeren. Maar houd het dan bij een eindtoets. Zaligmakend is die niet; wie slecht onderwijs heeft gehad, scoort laag.

Natuurlijk zijn volwassenen de aanjagers van stress. Ouders die hun kind een cadeau geven bij een topscore, of teleurgesteld zijn als het ‘faalt’. Leerkrachten die vrezen voor het groepsresultaat omdat de inspectie scholen erop afrekent.

Maar: perverse gevolgen van toetsen zijn niet de schuld van ouders, leerkrachten, toetsenmakers of bijlesbureaus, maar van een pervers werkend systeem. De toetsen zijn niet bedoeld om kinderen constant de maat te nemen, maar om te kijken waar extra aandacht nodig is. Ouders zijn niet gek: hogeropgeleiden zijn aantoonbaar het rijkst, gezondst en gelukkigst. Het voortdurend verantwoording eisen van leerkrachten is een teken van wantrouwen. En het zou beter zijn onderwijzende en selecterende taken te scheiden, zodat degene die het kind begeleidt en steunt niet diens rechter hoeft te zijn.

Kijk nou eens naar landen die het beter doen. De best presterende westerse onderwijslanden zijn Estland en Finland. Hun onderwijssystemen komen goeddeels overeen: alle kinderen zitten er tot hun 16de bij elkaar, zonder selectie. Er is een doortimmerd curriculum met nadruk op probleemoplossend denken. Geen onderwijsinspectie, geen toetsen. Kinderen gaan minder uren naar school dan bij ons. Leraren hebben tijd voor voorbereiding en zijn autonoom; wel zijn ze allemaal universitair geschoold. Het leraarschap staat er in hoog aanzien.

Al met al doen ze in die landen precies het omgekeerde van wat we hier doen, precies al die dingen waarover bij ons ongefundeerd wordt geroepen dat ze onmogelijk zijn of tot niveauverlaging leiden. Natuurlijk kunnen we deze systemen hier niet zomaar ineens invoeren. Maar toon als overheid tenminste ambitie in die richting, in plaats van te zuchten dat ons onderwijs zulke veranderingen niet aankan, zoals minister Wiersma doet. Wat nu gebeurt is schadelijk voor veel kinderen.