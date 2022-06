De titel chef-dirigent wordt overgewaardeerd

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Voor de musici van het Concertgebouworkest moet het een opluchting zijn. Vier jaar lang kregen ze op verjaardagsfeestjes dezelfde vragen. Eén: hebben jullie nou nóg geen dirigent? Twee: wie wordt het? Drie: waarom nemen jullie niet gewoon Jaap (van Zweden, red.)? Onvermijdelijk gevolgd door de opmerking dat ze gewoon dirigent zus of zo moesten kiezen. Met de presentatie, vorige week vrijdag, van het 26-jarige Finse supertalent Klaus Mäkelä is er in elk geval een beetje rust.

Hopelijk wordt deze muziekjournalist ook wat rust gegund op dirigentengebied, want ik ben inmiddels een beetje dirigentenmoe. Chef-dirigent: ik vraag me steeds vaker af wat de titel eigenlijk nog voorstelt.

Keken orkestmusici voor de Tweede Wereldoorlog nog tijdens bijna elke repetitie en elk concert tegen dezelfde man aan, tegenwoordig zien ze twaalf à vijftien dirigenten per seizoen – wisselende contacten, dus. Het interessante aan die praktijk is dat we steeds in aanraking komen met dirigenten met andere inzichten en specialiteiten; het nadeel is dat een dirigent amper de kans krijgt iets op te bouwen.

Ook de chef-dirigent zien we in veel gevallen niet zo gek veel. Het Noord Nederlands Orkest strikte zijn chef Eivind Gullberg Jensen voor, om te beginnen, slechts zes weken. De bedoeling is dat Klaus Mäkelä vanaf 2027 (dan pas, omdat hij tot die tijd vastligt bij orkesten in Oslo en Parijs; in de tussentijd wordt hij ‘artistiek partner’) minstens twaalf weken per jaar bij het Concertgebouworkest is. Twaalf van de 52 dus. In zo’n week zal hij steeds zo’n drie repetities leiden.

Ongetwijfeld zal de samenwerking gedenkwaardige concerten en opnamen opleveren. Maar hoewel men het in het klassiekemuziekbedrijf niet graag toegeeft, is de chef-dirigent anno 2022 in de eerste plaats een uithangbord. Kaartjes worden vooral gekocht op basis van de naam van de enige man of vrouw op het podium die geen geluid wordt geacht te maken. Een tournee met een onbekende naam is internationaal niet te verkopen, zelfs niet als je het Concertgebouworkest bent.

In de commentaren na de komst van Mäkelä werd gesproken over het borgen van de internationale reputatie als een van de beste orkesten ter wereld. Het Concertgebouworkest werd weer als vanouds in de top-3 geschaard met de Berliner en Wiener Philharmoniker, iets wat sowieso al subjectief is, maar zich steeds moeilijker laat onderbouwen. Niet omdat het Concertgebouworkest ‘minder’ is geworden (hoewel musici er minder verdienen dan in het Beierse Bamberg), maar omdat het niveau bij veel andere orkesten wereldwijd óók torenhoog is. En dankzij de ‘Digital Concert Hall’ van de Berliner heeft Berlijn wekelijks een publiek uit tal van landen; als er een top is, is het een top-1.

Maar wat maakt het nou uit, die internationale reputatie? Willen we graag trots zijn als Nederlanders, is dat het? Laat het orkest vooral de beste versie van zichzelf zijn en zijn eigenheid onderhouden. Het goede nieuws is dat ook na vier chefloze jaren het Concertgebouworkest nog steeds klinkt als het Concertgebouworkest. Ik hoop dat Mäkelä behoudt wat goed is, zonder in het verleden te blijven hangen. En dat in twaalf weken per jaar.