De TikTokrij, het zoveelste schrikbeeld over de jeugd van tegenwoordig

TikTok had al weken in de smiezen dat ik dit weekend naar Berlijn zou gaan. Het blijft geheimzinnig hoe het algoritme precies werkt, maar je kunt het vergelijken met een alziend oog. Geen zieleroersel is mysterieus genoeg om niet door de app aan de oppervlakte te worden gebracht. Elke gedachte komt als een boemerang bij je terug in de vorm van een beangstigend accurate selectie korte filmpjes.

In mijn geval waren dat video’s van technoliefhebbers die in de rij staan voor Berghain, de legendarische Berlijnse nachtclub waar je zo moeilijk binnenkomt dat het als een olympische sport wordt beschouwd om er een voet over de drempel te zetten. Jonge feestgangers filmen voor TikTok hoe ze zich klaarmaken voor de strijd, laten de outfits zien waarin ze werden toegelaten of afgewezen en doen verslag van het urenlange wachten. Eenmaal binnen zijn camera’s verboden, wat de rij haast beroemder maakt dan de club zelf.

Was dit nu een TikTokrij, vroeg ik me af bij het zoveelste filmpje van een colonne in het zwart gehulde Berghain-gangers? De term bestaat nog geen maand maar is zich dankbaar in ons vocabulaire aan het nestelen. Hij kreeg vleugels na een Parool-reportage over de overlast in de Amsterdamse 9 Straatjes, waar zich lange rijen vormen voor chocoladekoeken, friet of appeltaart. De oorzaak: filmpjes over die snacks zijn viraal gegaan op TikTok en kijkers komen de smaaksensatie nu massaal zelf ervaren. En dat in het gemoedelijke winkelgebiedje waar je juist naartoe kon als je de drukke eenheidsworst van de Kalverstraat wilde vermijden.

TikTokrij, TikTokrij. Columnisten en twitteraars vonden het een heerlijk woord om hun sleetse de-jeugd-van-tegenwoordig-observaties aan op te hangen. Hij werd hoofdschuddend gebezigd door mensen voor wie TikTok een raadselachtig gebeuren is, een ongrijpbaar gedrocht dat jongeren in ontoerekeningsvatbare lemmings verandert.

‘In de stromende regen stonden ze vandaag in een TikTokrij voor de Lanskroon’, twitterde de gepensioneerde Els over een ouderwets bakkertje dat nu ook al ten onder ging aan het zombiegedrag van Gen Z. ‘Vroegah liep je daar zo naar binnen om stroopwafels of kerstbrood te kopen.’ Die goeie ouwe tijd, toen de jeugd nog gewoon werd verpest door stripboeken en rock-’n-roll.

De definitie van TikTokrij werd daarnaast wel heel ruim opgevat. Drukte tijdens Koningsdag? De Amsterdamse Lineke noemde het op Twitter ‘één grote TikTokrij voor de wc’. Rij voor een boekenwinkel in Portugal? TikTokrij, volgens twitteraar Lydia. ‘Beste mensen’, twitterde Maarten over de appeltaartrij op de Noordermarkt, die onlangs ook ineens als TikTokrij werd bestempeld, ‘deze rij staat er letterlijk al sinds 1983. Heeft niets met TikTok van doen!’

Het is ook maar de vraag of de jongeren van nu echt zoveel volgzamer en trendgevoeliger zijn dan hun voorgangers. Ik vrees voor hun spanningsboog en heb te doen met iedereen die aan de leiband van algoritmes opgroeit, maar ik betwijfel het. Ze zijn vooral beter geïnformeerd dan toen je nog met een morsig toeristengidsje op pad moest. Waarom genoegen nemen met een frietje als je hét frietje kunt eten? Snacktips op TikTok gaan over verstopte noodlerestaurants, speciale nieuwe smaakcombinaties en chocoladekoeken met een perfect kleverige binnenkant. Over dingen die je moet wéten, anders loop je er zo voorbij.

En het heeft ook iets opbeurends. Jonge mensen die gewend zijn om continu vermaakt te worden, op hun beeldscherm een onophoudelijke stroom aan indrukken krijgen voorgeschoteld, zijn blijkbaar bereid om een uur in de rij te staan voor een kaneelbroodje. De louterende ervaring krijgen ze er helemaal gratis bij.