De tiktokbattle is de ultieme uitwas van de aandachtseconomie

Je kon het beeld van de twee vrouwen een diptiek noemen, al had het niet bepaald de stijl van de Vlaamse Primitieven. Hier geen olieverf op paneel maar pixels op TikTok. Geen vrome blauwe gewaden maar strakke witte T-shirts waar met stift allerlei namen op waren geschreven: Tineke, Bianca, Mr. B. Ik keek naar het scherm van mijn smartphone, dat in twee vakjes was verdeeld, links Nicol, ernaast Bella, en zag hoe de vriendinnen verveeld en dan weer opgetogen terugkeken, allebei vanaf hun eigen bank. Het was woensdagmiddag, de scholen waren net uit en de vrouwen hadden besloten om samen live te gaan en een zogeheten ‘battle’ te starten. ‘Oeh, dankjewel voor de luchtballonnen, Mike!’, klonk het, en ‘Kom op toppertjes, nog één minuuuut!’

Misschien goed om het een en ander te verduidelijken voor de lezer die op woensdagmiddag iets beters te doen had, en eigenlijk sowieso het afgelopen anderhalf jaar: een battle op TikTok is een vijf minuten durende strijd waarin tiktokkers elkaar live proberen te verslaan door zo veel mogelijk digitale cadeaus bij hun kijkers los te peuteren. ‘We moeten nog twee roosjes, jongens, van twee verschillende mensen’, moedigt Nicol haar achterban aan. En daar komen de roosjes al: ‘Dankjewel Mister Ducati! Dankjewel Twin Mommy, toppertje!’

Om cadeaus te kunnen sturen moeten kijkers eerst munten kopen van TikTok. Voor 85 cent heb je bijvoorbeeld zeventig munten, voor 207 euro krijg je er maar liefst 7 duizend. De prijzen van de cadeaus variëren nogal, van tien munten voor een hartje tot 29.999 munten voor een filmpje van een brullende leeuw.

Still uit een tiktokbattle. Onderin een geldkanon, een van de cadeaus die je de deelnemers kunt sturen, te koop voor 500 munten. Beeld TikTok

Nicol, deze ronde aan de winnende hand, is bekend van het televisieprogramma Familie Gillis: Massa is Kassa, waarvan afgelopen maandag de laatste aflevering werd uitgezonden. Onlangs strandde haar relatie met de Brabantse vakantieparkmiljonair Peter Gillis. Sindsdien legt Nicol zich toe op het battlen, zoals wel meer voormalig realitysterren en aspirerend influencers. Kijkers sturen haar virtuele confettikanonnen, softijsjes en tennisballen. Voor vijfhonderd muntjes, omgerekend ongeveer 6 euro, schrijft ze je naam op haar shirt. Ze geeft Bella dit keer het nakijken, maar de verliezer krijgt meteen een herkansing in een nieuwe battle. ‘Hoeveel doen we er eigenlijk vandaag?’, vraagt Nicol. ‘Tien?’ Een vaste schare fans komt voor elk tweegevecht opdraven, vergezeld door drommen toevallige voorbijgangers.

Misschien is de tiktokbattle wel de ultieme uitwas van de aandachtseconomie. Zolang je gezicht live op andermans scherm te zien is, druppelen de inkomsten binnen (al houdt TikTok meer dan de helft van de geschenkenwaarde weer in). Je hoeft niets te kunnen, behalve ‘kom op’ en ‘dankjewel’ zeggen, en het strijdelement doet de rest – onze online alter ego’s zijn dol op polarisatie. Handige bijkomstigheid: waar we van een influencer nog helemaal een product moesten gaan kopen, kunnen we ons spaargeld nu direct afgeven bij zo’n internetkompaan.

Maar waarom zouden we dat doen, hoor ik u denken. Ook aandacht, waarschijnlijk. Tijdens een battle wordt er gemeenschapsgevoel gecreëerd (‘Gezellig dat je weer kijkt, Ger’). De schenkers worden gezien, hun namen genoemd. En hoe duurder het cadeau, hoe prominenter het bij alle kijkers op het beeldscherm verschijnt. Misschien levert de kortstondige zichtbaarheid zelfs nog wat nieuwe volgers op – vanaf duizend volgers mag je zelf de arena in.

En TikTok zou TikTok niet zijn als het van het diep menselijke verlangen naar genegenheid geen verdienmodel had gemaakt. Pijnlijk voor de kijker die Nicol vol goede hoop op een glimmend sieraad trakteerde. ‘Dankjewel voor de ketting’, sprak haar favoriet, ‘ik heb ff gemist van wie die was.’