De tijd van arrogante werkgevers is voorbij. Voor jou tien anderen, baas!

De tijd van de arrogante baasjes is voorbij. De zogenaamde selfmade men (dit soort types ziet elke vorm van succes puur als eigen verdienste) die personeel uitknepen en afblaften (‘voor jou tien anderen’) en zo miljoenen op miljoenen stapelden, zullen uit een ander vaatje moeten gaan tappen, anders hebben ze straks een koninkrijk zonder onderdanen. Of liever: een bedrijf zonder medewerkers. Het schofterigste bazengedrag zagen we bij de tuinders in het Westland die Poolse en Oekraïense werknemers wurgcontracten lieten tekenen. Deze kregen het minimumloon betaald, waarvan ze dan ook nog administratiekosten moesten afdragen. Voor de kosten van hun armzalige huisvesting, vervoer en werkkleding moesten ze ook zelf opdraaien. Overtreding van de afspraken kon ‘leiden tot deportatie naar Oekraïne en een verbod op toegang tot EU-landen.’ Walgelijk. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het een schande: ‘Dit zijn mensen als u en ik en die horen netjes behandeld te worden.’ Daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Maar meent de minister dat er ook mensen bestaan die misschien net wat minder zoals u en ik zijn, zij die wel mogen worden uitgebuit? Nee, dat is kwaadaardig gedacht. Ik kan het me oprecht niet voorstellen.

Hugo de Koning is een jonge miljonair, die jarenlang net als zijn compagnons achttien uur per dag heeft gewerkt om van zijn bedrijf een succes te maken, jongerenuitzendbureau Young Capital. Hij maakt zich niet schuldig aan crimineel gedrag zoals de tuinders, maar enige horkerigheid is hem niet vreemd. Hugo wil de beste zijn en wil dat zijn werknemers net zo veel geven als hij: ‘We hebben speciaal een neurowetenschapper aangenomen die kijkt of onze mensen voldoende groeimindset hebben, qua persoonlijkheid en DNA’. Hij eist perfectie van zichzelf en zijn medewerkers: ‘Onze CEO maakt me duidelijk dat ik er vertrouwen in moet hebben dat mensen die hier werken het beste willen voor het bedrijf. Ze laat mensen fouten maken. Ik kan dat niet, ik kan niet tegen fouten.’

Met deze karaktereigenschappen is het niet gek dat Koning zijn thuiswerkende collega’s nu laat inloggen op een systeem dat hun productiviteit meet. Op Radio1 vertelde hij erover: ‘We geven inzicht in hoe productief iemand is geweest, of hij zijn doelen heeft gehaald. Als je daar ongelukkig van wordt, moet je maar bij de overheid gaan werken. We zijn een commercieel bedrijf met doelen.’

En dat beste personeelsleden, is precies wat jullie moeten doen. Niet per se bij de overheid (als je dat wilt, helemaal prima natuurlijk), maar wel bij een bedrijf dat je respecteert en voor goede arbeidsomstandigheden zorgt. Al die baasjes die hun personeel over de kling willen jagen, uitpersen en controleren, hebben waarschijnlijk gemist in wat voor een tijd we leven. Er is een personeelstekort! Dus als je als baas je werk niet aantrekkelijk maakt, of je onvoldoende betaalt, dan stap je op. De tijd van arrogante werkgevers is voorbij. Voor jou tien anderen, baas! De werknemers hebben nu de macht. Kijk naar Schiphol waar de koffergooiers er eindelijk op vooruitgaan. Het hele raderwerk staat stil, als jullie machtige arm het wil!