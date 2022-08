De tijd dat we TikTok konden wegzetten als frivole dansjesapp is voorbij

In een donker TikTok-straatje in een héél andere wijk dan de mijne is de afgelopen maanden de ster van de misogyne Andrew Tate tot grote hoogten gestegen. Uiteraard scrollde ik als de brandweer op de commotie af. Bij deze Brits-Amerikaanse ex-kickbokser steken corpsleden die vrouwen ‘sperma-emmers’ noemen bijna poëtisch af.

Even wat highlights: vrouwen moeten volgens Tate thuiszitten, zijn eigendom van mannen en hij vertelt zijn honderdduizenden veelal jonge, mannelijke volgers ook graag hoe hij een vrouw zou mishandelen als ze hem van vreemdgaan zou betichten. Er lopen onderzoeken naar geweldpleging, mensenhandel en verkrachting door Tate, schreef The Guardian. Ook zegt hij in een video dat verkrachtingsslachtoffers ‘wat verantwoordelijkheid moeten dragen’ voor hun lot.

Tates roem is niet natuurlijk gegroeid: hij zet het algoritme aan de steroïden. Zijn voornaamste business is zijn ‘Hustler’s University’, een piramideschema waarbij leden geld krijgen voor nieuwe leden die ze aanbrengen. Daarom overspoelen ze TikTok met zo waanzinnig mogelijke video’s van Tate via talloze accounts. De verontwaardiging (ook de mijne) is ingecalculeerd. TikToks algoritme is heel gevoelig voor misbruik: een kijker die boos is, is geboeid; als je even pauzeert, registreert TikTok dat en maakt de video prominenter, zodat die nog meer boze mensen én nieuwe fans bereikt. Ook voert dat agressieve algoritme je altijd meer van datgene wat je aandacht vasthoudt – juist dat zorgde ervoor dat TikTok de afgelopen jaren zoveel harder is gegroeid dan alle andere sociale media.

Op het platform staan nu 3 miljoen posts of video’s waaraan Tates naam is verbonden, bleek uit een onderzoekje dat onze dataman even pleegde voor deze column. Ook in Nederland, waar al 3 miljoen mensen TikTok gebruiken, kreeg Tate momentum: op zijn naam werd in mei 40 duizend keer gezocht. Veel Tate-video’s druisen in tegen TikToks regels, maar TikTok sproeit de shit van tateïanen met tienduizenden ventilatoren tegelijk de digitale arena in. Met vrouwenhaat en geweldverheerlijking verdienen Tate en TikTok intussen prima de kost: alleen al in augustus werden clips met Tate meer dan een miljard keer bekeken.

Daar is maar één ding mooi aan: misschien dat het eindelijk een discussie op gang brengt over de notoir mysterieuze machinerie van TikTok. Met name in Amerika leven al jaren zorgen over de mogelijkheid van politieke beïnvloeding via TikTok, dat eigendom is van het Chinese Bytedance. Aan het begin van de oorlog in Oekraïne bereikten nepfilmpjes miljoenen gebruikers voor ze konden worden verwijderd. Dit voorjaar bracht onderzoeksgroep Tracking Exposed naar buiten dat TikTok voor Russische gebruikers ongeveer 95 procent van alle buitenlandse inhoud had geblokkeerd, waarmee het haast een Kremlin-spreekbuis werd. Een Amerikaanse overheidscommissaris riep in juli Google en Apple op om TikTok maar helemaal te verwijderen uit hun appstore.

Onzin natuurlijk. Het gesprek zou moeten gaan over alle algoritmen: Facebook en Instagram zijn niet veel beter, en kopiëren de algoritmen van TikTok steeds meer. Morele paniek over technologie (van tv worden kinderen dom) is van alle tijden en blijkt achteraf vaak onnodig. Al deze apps kunnen deeltjesversnellers zijn voor onfrisse, illegale en ondemocratische plannetjes, maar ook voor leerzame, activistische en hilarische video’s.

Het probleem bij een algoritmisch dieet, vooral op TikTok: het voelt als gevoed worden in een behoefte, terwijl de behoefte ook wordt gevormd. Hoe dat gebeurt, moet transparanter worden, en gereguleerd. Het zou een begin zijn als politici en journalisten eens op TikTok op verkenning gaan. Jammer: dat zal in eerste instantie ten koste gaan van hun was en strijk, het knippen van hun teennagels en hun werk.

Met dank aan Bruno Nadalic Sotic.