De terugkeer van Trump is het beste dat de Democraten zou kunnen overkomen

Joe Biden begon zijn presidentschap als een verrassend radicale vernieuwer, die het Amerikaanse kapitalisme een koerswijziging wilde opleggen, onder meer door biljoenen te investeren in de publieke sector.

Inmiddels heeft Biden veel van zijn glans verloren. Direct na zijn aantreden werd hij gesteund door 53 procent van de Amerikanen, nu nog maar door 42 procent – nog altijd 5 procent meer dan Donald Trump op hetzelfde moment in zijn presidentschap.

Als teken aan de wand verloren de Democraten deze week de strijd om het gouverneurschap van Virginia, een staat die Biden bij de presidentsverkiezingen van 2020 nog met 10 procentpunten verschil had gewonnen. In New Jersey deed de Democratische kandidaat het slechter dan verwacht.

Voor een deel horen zulke nederlagen bij de normale politieke cyclus. Tussentijdse verkiezingen worden vaak verloren door de partij van de zittende president.

Niettemin heeft Joe Biden, een jaar na de verkiezingen van november 2020, moeite om te overtuigen. Hij wist niet de verdeeldheid in zijn eigen partij te doorbreken. Over zijn ambitieuze pakket met investeringen in infrastructuur, klimaat en sociale zekerheid wordt in het Congres al maanden gesteggeld door de verschillende vleugels van de Democratische partij. De chaotische aftocht uit Afghanistan wierp een smet op Bidens imago als bekwame en ervaren leider die Amerika zou verlossen van de grillige amateur Trump.

De moeilijkheden van Joe Biden zijn slecht voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Vergeleken bij Trump blijft hij een verademing, niet alleen in stijl, maar ook in beleid. De Amerikaanse klimaatplannen blijven achter bij de verwachtingen, maar Biden neemt het klimaat in elk geval serieus. Zijn ambitieuze investeringen zijn flink uitgekleed in het Congres, maar ze bevatten nog altijd belangrijke verbeteringen voor gewone Amerikanen, zoals universele voorschoolse opvang en een vorm van kinderbijslag.

In Virginia en New Jersey verloren de Democraten veel kiezers die in 2020 op Biden stemden om Trump tegen te houden. Het stemmenverlies is een waarschuwing, maar alles zal anders zijn als Trump inderdaad terugkeert in 2024. Dan hebben de Democraten hun belangrijkste wapen terug: de angst voor een machtsgreep van een vulgaire, grillige en ondemocratische politicus.