De term ‘adaptatie’ lijkt me eindelijk de juiste toonzetting voor onze klimaatproblemen

Brief van de dag

Tussen de tips om energiezuinig te leven mis ik een hele oude. Ga carpoolen, indien dit mogelijk is. Behalve dat het brandstof en CO 2- uitstoot scheelt, worden de files er ook korter van. Hoe fijn zou dat zijn? Als de werkgever het carpoolen dan op één of andere manier beloont, wordt hier niemand slechter van, lijkt mij. Spreek wel van te voren af wat de verwachtingen zijn qua zwijgen en spreken. Niet iedereen is een ochtendmens.

Els Straathof Voorschoten

‘Alleskunner’

Het is toch treurig dat de heer Blok nu wederom voor het zoveelste Rutte-­kabinet wordt ingehuurd als klusjesman, als manusje-van-alles. Mede door zijn beleid is de (sociale) woningmarkt jaren geleden verpest en nu zitten we op de blaren. Is hij nu de regelaar ( of ritselaar) waar we een daadkrachtige aanpak van moeten verwachten om werk te maken van de uitvoering van de sancties tegen Rusland? Is hij echt een ‘alleskunner’, of gewoon een buigzame beun de haas in politieke kwesties?

Wilma Laqueuille Haarlem

Geinlijn

‘Begrepen, edelachtbare, maar als ik Moos geen varken mag noemen, mag ik dan een varken wel Moos noemen?’ ‘Jazeker’. ‘Dag Moos!’ In het overzicht van de niet-erotische bellijnen ontbreekt ten onrechte moppentapper Max Tailleur. Zijn 0,20 cent kostende Geinlijn, met in de hoofdrollen Sam & Moos, werd in het piekjaar 1979 zo’n 8 miljoen maal gebeld. Tailleurs op de vernietigingskampen gebaseerde levensmotto ‘lachen om niet te hoeven huilen’, komt ook vandaag de dag nog goed van pas.

Theun Smits Amsterdam

Truien

Ik ben benieuwd wanneer we in de Kamer de eerste mooie warme truien gaan zien. Dat zal best een leuk gezicht zijn, en weer eens iets anders dan die eeuwige pakken.

Tineke Jorissen Amsterdam

Winkels

In de brievenrubriek van maandag (Opinie & Debat), klonk er wederom terechte lezersergernis vanwege de idiotie van terrasverwarmers en openstaande winkels met loeiende verwarming.

Een van de suggesties was een van overheidswege gedwongen sluiting van deze bedrijven. Totaal onnodig! De overheid hoeft dit niet voor ons op te knappen. Wij, de consumenten, hebben de macht in handen.

Boycot deze bedrijven, maar dan ook volledig. En meld ter plekke luid en duidelijk waarom. Ik weet zeker dat dit binnen de kortste keren resultaat zal hebben.

Renee den Hartog Thesinge

Doen-alsof

In de jaren 70 en 80 draaiden de Arabische olieproducenten de kraan dicht. Om het oliegebruik te beperken kwamen er maatregelen als lagere maximum snelheid, autoloze zondagen en accijnsverhoging. Momenteel is morele verplichting om de geldstroom naar Rusland in te dammen nog veel groter, maar het kabinet verlaagt juist de accijns, omdat de automobilisten het zo slecht zouden hebben. Schandalig, als je de pijn van de Oekraïense bevolking er tegenover zet. Als je de kosten voor de automobilist wilt drukken is bovendien verlaging van de maximum snelheid effectiever. Minder geld naar Rusland en minder klimaatschade vergen ook accijnzen op brandstoffen voor schepen en vliegtuigen. Wat het kabinet nu doet heeft wel een erg groot doen-alsof-­gehalte.

Rik Zakee Den Haag

Studieschuld

Na vijf jaar kweekschool met hoofdakte begon ik in 1968 als jonge vader met de afbetaling van mijn studieschuld, ik denk alles bij elkaar 15.000 gulden. In die tijd verhuisde de Studiefinanciering van Den Haag naar Groningen. Kennelijk waren er onderweg wat dozen uit de trein gevallen, want niet kort daarna kreeg ik bericht dat men niet wist hoe groot mijn schuld was en dat ik maar moest stoppen met afbetalen. Dat waren nog eens mooie tijden.

Peter Noordermeer Dreischor

Aanpassen

De term ‘adaptatie’ in het artikel ‘Aanpassen is het devies’ lijkt me eindelijk de juiste toonzetting voor onze klimaatproblemen en haalbaar genoeg om na te streven. Aangezien de mens op dit moment als slecht geïntegreerde diersoort beschouwd mag worden, zou ‘aanpassing’ hét buzzword moeten zijn voor de komende jaren. Misschien dat biomimicry op die bewustwording mee kan liften en we onze adaptatie kunnen versnellen, zodat er nog iets te redden valt voor ons op aarde.

Felice Manshanden Eindhoven