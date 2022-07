De temperatuur stijgt en dus gaat Shownieuws Zomereditie over de zonnebril van Kris Jenner

Boffen is na het eten op de bank gaan zitten, de televisie aanzetten en midden in een item van RTL Boulevard vallen over de verdoemde mensheid. De dochter van rapper Cardi B. was vier geworden en had voor haar verjaardag 50.000 euro van haar ouders gekregen. Contant. Het meisje hing uit het raam van een auto en hield de stapel biljetten vast. ‘Hè?’ zei presentator Marieke Elsinga na het filmpje, haar mond bleef van verbijstering even half open staan. ‘Waar kijk ik naar?’

Dat is een vraag die ik mezelf vaak stel als ik televisie kijk. Bijvoorbeeld kort daarna, toen er beelden werden vertoond van Glennis Grace in een Franse supermarkt, gemaakt door Anouk (de beelden, niet de Franse supermarkt). Of even verderop in het programma. Er was een item over hoeden, het belang ervan en de esthetische overwegingen bij het dragen. ‘Als je een hoofddeksel draagt, of het nou een hoed is of een pet’, zei Isabella Opdam (volgens de naamtitel onderin beeld was ze ‘eigenaresse hoedenmerk’. Welk hoedenmerk stond er niet, maar Isabella had voor het gemak een t-shirt aangetrokken waarop het logo prijkte), ‘dan zorg je ervoor dat je zowel je hoofd als je gezicht gewoon goed beschermt.’ Ze ging verder: ‘Je kan er elke outfit mee oppimpen. Of het nou een bikini is, of een leuk zomerjurkje.’

Presentator Luuk Ikink probeert bij RTL Boulevard een 'boerenpetje'. Beeld RTL Boulevard

Voorts probeerde presentator Luuk Ikink in de studio een aantal hoeden, waarbij lifestyledeskundige Nikki Plessen het commentaar voor haar rekening nam. De strohoed stond Ikink ‘vogelverschrikker-achtig’. Daarna paste hij een boerenpet en dacht ik even een SRV-wagen op de achtergrond te zien. Plessen vond de pet goed bij hem passen. Maar voor hoeden geldt wel: ‘het staat je of het staat je niet. Het is een beetje hetzelfde als bij de zonnebril’. Inderdaad, de zonnebril. Kon daar maar nou eens keer een item over gemaakt worden.

En warempel, even later bij Shownieuws Zomereditie: ‘Het is zomer’, zei presentator Dyantha Brooks, ‘de temperatuur stijgt en de zon schijnt. Wat doe je dan?’

Nou? Wat doe je dan? Zeg het!

‘Dan zet je je zonnebril op’.

Yes! Wat een ontlading.

Modestylist Dani Bles besprak de laatste trends. ‘Bepaalde looks komen van bepaalde personen vandaan, of van een bepaalde tijd waar we in zitten.’ Zonnebrillen met felle kleuren, kleine zonnebrillen, of juist gigantische zonnebrillen doen het dit seizoen goed. Maar we kunnen natuurlijk ook naar de sterren kijken. ‘Op dit moment vind ik Tom Cruise met de Wayfarer echt een style-icon’, zei Bles. In beeld verscheen Tom Cruise, met een Aviator op zijn neus. In de studio was er daarna nog even aandacht voor de Balenciaga-zonnebrillen die Kris Jenner en haar kleindochter North West onlangs droegen en qua vorm nog het meeste weg hebben van wespenogen. Jenner liep erbij als een schurk uit een afgekeurde Marvel-film. ‘Ik hou niet van deze trend’, zei Anouk Smulders, ‘maar je ziet het wel ontzettend veel.’ Waarmee ze natuurlijk bedoelde te zeggen dat de mensheid verdoemd is.