De telefoontas is polderen met de smartphone in het onderwijs

Mijn dochter liet me een clowneske actiefoto zien van een leraar voor de klas. Die leraar behoort tot de stroming in het docentencorps die de smartphone geen zegen vindt voor zijn lessen, en er derhalve streng op toeziet dat elke telefoon vóór de les in de telefoontas bij de deur verdwijnt – elke leerling heeft daarin zijn eigen genummerde vakje. Mijn dochter zei enthousiast: ‘Die foto is door J. gemaakt.’

J.: dat is nou typisch zo’n jongenspuber die leraren in analoge tijden had geteisterd met pornoboekjes. Ik vroeg: ‘Hoe kan J. in de klas foto’s maken als zijn telefoon in de telefoontas zit?’ Mijn dochter: ‘Die foto is gemaakt vanuit de telefoontas.’ Ik: ‘Hoe kan dat nou?’ Mijn dochter: ‘O domme digibeet! J. kan met zijn Apple-horloge zijn iPhone aansturen, de camera stak boven de rand van de telefoontas uit.’

Ach, die telefoontas, dat is nou polderen met de smartphone in het onderwijs. Docenten mogen zelf bepalen hoe ze zich tot telefoons in de klas verhouden. Docenten die streng controleren of alle telefoons de tas ingaan, horen die rottas hun hele les bliepen en tralala-en. Docenten die niet zo streng controleren, worden gefopt door leerlingen als mijn dochters vriendin F.: ‘In de buurt van de telefoontas maak ik een wegwerpgebaar, dan lijkt het of ik hem erin stop.’ Er zijn óók docenten bij wie de telefoons niet in de telefoontas hoeven, omdat ze mogen worden gebruikt voor educatieve games als Kahoot. Een voormalig hoofd bovenbouw schreef in deze krant over een stroming in haar docentencorps die gamification als hét middel ziet om 21ste eeuwse-leerlingen iets bij te brengen.

Op een of andere manier moest ik denken aan klaslokalen waar vroeger mocht worden gerookt. In veel Europese landen komt de smartphone schoolgebouwen niet meer in. Ooit komt er ook in Nederland een totaalverbod – vóór die tijd heeft de telefoontas nog verrassingen in petto.