De telefoon trilde continu: er was nieuws over Olaf de Sneeuwpop, mijn naamgenoot

We moeten het even over Olaf de Sneeuwpop hebben. Het kan bijna niet dat u hem niet kent, want Olaf is het geliefdste personage uit Disneys iconische film Frozen. Ik wist al een tijdje dat Olaf heel populair was. Ik ben een keer voor een verhaal op Tahiti geweest. Overal op dit tropische eiland hing een deprimerende sfeer, maar toen een kokosnootverkoopster in een bloedheet betonnen winkelcentrum mijn voornaam hoorde, klaarde ze helemaal op: ‘Olaf! Net als de Sneeuwpop!’

Andere Olafs hebben ook zulke ervaringen. Ik lees nu Alle Oekraïners die ik ken van Olaf Koens. Zelfs Oekraïners die in de meest erbarmelijke omstandigheden op de vlucht zijn, worden even blij als deze Olaf zich voorstelt, want allemaal denken ze aan die hartverwarmende sneeuwpop.

En toen kwam vorige week het nieuws dat co-regisseur van Frozen Jennifer Lee die sympathieke Olaf oorspronkelijk uit de film wilde snijden. De eerste die me inlichtte was mijn dochter, die me onder schooltijd een tiktokfilmpje met het nieuws appte. Ik ben altijd blij als mijn dochter mij appt, maar ik bedacht wel dat school eigenlijk voor iets anders is dan TikTok. Daarna appte een kennis precies hetzelfde Olaf-nieuws. Daarna kreeg ik een Sneeuwpop-appje uit de Oost-Europese vriendenkring, met een link naar een Engelstalige nieuwssite: Jennifer Lee wanted to kill Olaf.

Ik voelde me toen toch een beetje als, nu ja, op mijn verjaardag, als Ziggo en Vodafone mij digitaal feliciteren. Wellicht kent u dat gevoel: dat je een beetje gratuit in het zonnetje wordt gezet. En toen realiseerde ik me dat ik óók dit bad van aandacht aan ons digitale prachttijdperk dank. Niemand was mij gaan bellen of een brief gaan schrijven vanwege Olaf de Sneeuwpop. Zulk nieuws is gemáákt voor WhatsApp. Wist u dat WhatsApp een sneeuwpop-emoji heeft? Vanwege de klimaatverandering zijn er weinig gelegenheden meer om die te gebruiken, maar vorige week kon het: dankzij Olaf.