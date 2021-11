Spotify heeft iets nieuws geïntroduceerd: je kunt songteksten meelezen terwijl je een liedje afspeelt. Daarmee is Spotify veranderd in een mini-karaokemachine. Goed nieuws, denk ik, want hoe meer wij zingend door het leven gaan, hoe beter.

Tijd voor Informer, van Snow. Dit nummer was populair in de vroege jaren negentig. Het werd zó snel gezongen, dat je het niet echt kon verstaan. Laat staan begrijpen.

Nu kon ik dus meelezen, en misschien, als ik mijn best zou doen, ook wel meezingen. De tekst die altijd klonk als ‘A licky boom boom down’, bleek inderdaad ‘A licky boom boom down’ te zijn. Vond ik teleurstellend, want ik had gehoopt op een bliksemflits van begrip aangaande de diepere bedoelingen van Snow. Zoeken op internet leverde op dat Snow waarschijnlijk niet ‘down’ zingt maar ‘dem’.

Hieruit kunnen we concluderen dat de Spotifyteksten niet kloppen, dat vroeger alles onbegrijpelijk was, en nu nog steeds, alleen op een nieuwe manier.