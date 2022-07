De taxichauffeur zoekt een oudere vrouw met Nederlands paspoort

‘O, je bent de dochter van Pim de la Parra?’, roept een Hindoestaanse man op de Jodenbreestraat in Paramaribo enthousiast uit.

‘Mijn mars, papa! Roy, klootzak, je bent van mij!’, roept hij en hij schatert het uit. Voor de bakra’s (kaaskoppen) onder ons die nu zoiets hebben van sorry, waar heb je het over: mijn vader heeft een iconische Surinaamse film gemaakt in 1975: Wan pipel. De teksten die deze man er in 2022 in rap tempo uitkraamt, zijn allemaal Wan pipel-quotes.

‘Oké meneer, daag, we gaan weer!’, roep ik net iets te uitgelaten. Ik hoor zijn stem nog over de straat schallen: ‘Aaaaai is goed. Mevrouw!! HOLLAND HEEFT GELD!’

Holland heeft geld. Beroemde zin uit de film, die wordt uitgesproken als er een vliegticket moet komen voor hoofdpersonage Roy Ferrol, om vanuit Nederland naar zijn op sterven liggende moeder in Paramaribo te komen. ‘Maar geld, papa, heb je geld?’, vraagt het zusje. Waarop papa Ferrol, de vader uit de film, antwoordt: ‘Geld? Holland heeft geld!’

Ik loop door, over de kapotte straten van Paramaribo, de stad waar ik deels ben opgegroeid, hand in hand met mijn kersverse Surinaamse lover.

Ik denk aan de man die onze Surinaamse producente contacteerde en om 500 euro vroeg, voor foto’s die hij van onze saxofoniste had gemaakt tijdens een jamsessie twintig jaar geleden. Ik denk aan de bizarre taxirit waarin ik twee weken geleden zat met een depressieve taxichauffeur die me naar mijn nicht op de Hendrika J. Veldkampstraat bracht en al bij de Star Shoes op de Domineestraat begon te zeggen dat hij ‘iets zoekt’ en dat ‘iets’ bleek een oudere vrouw met Nederlands paspoort te zijn die tegen betaling voor hem garant wil staan, zodat hij de IND kan omzeilen in een schijnsamenlevingscontract waarbij hij in werkelijkheid in een kamer in haar huis (wel met eigen bad en douche, volgens hem) woont en klusjes voor haar doet.

Op dit moment in zijn verhaal hield zijn taxi ermee op, midden op de Kwattaweg, ik keek langs het raam, dat niet open kon, naar de gaten in het kapotgeslagen asfalt. Uiteindelijk gaf ik hem 300 SRD (12 euro) omdat de batterij van zijn auto er klaarblijkelijk mee was gestopt en hij ook voor zijn zieke moeder moest zorgen (ten bewijze kreeg ik een vergeelde foto van de moeder aan een gammel infuus te zien).

‘Hey, schatje.’ Ik schrik op van de stem van mijn lover. We zijn aangekomen bij onze lievelingswarung.

Als vanzelfsprekend pak ik mijn portemonnee en geef hem de 200 SRD (8 euro) om de telo terie met pitjil en bakabana te betalen.

Holland heeft geld.

Nina de la Parra woont en werkt deze zomer in Suriname.