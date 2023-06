De stuiptrekking van een misdadig rijk werd ons bespaard, we kregen TT Assen. Hulde aan de NPO!

Volgens Salvador Dalí is kannibalisme ‘een van de meest manifeste uitingen van tederheid’, maar ik vermoed dat weinigen het met hem eens zijn. Het opeten van je eigen soortgenoten komt onder dieren voor, maar over het algemeen wordt het niet toegejuicht als een bezigheid voor mensen. Ik heb zijn boek niet bij de hand, maar ik meen mij te herinneren dat F. Springer als vertegenwoordiger van het Nederlands gezag een kannibalistisch tafereel op Papoea-Nieuw-Guinea beschrijft, waarbij de expeditieleden die er getuige van zijn, twijfelden of zij moeten ingrijpen. Dat laatste zou de plaatselijke zeden en gewoonten verstoren.

Beroemder is het verslag van de bestsellerauteur Jack London, die verhaalt hoe dominee Thomas Baker in 1867 wordt opgegeten door bewoners van de Fiji-eilanden. Alleen Bakers laarzen lieten zij staan, die zijn nog te bewonderen in het Nationale Museum van Fiji. Bakers lot zou zijn bezegeld toen hij een kam uit het haar van de hoofdman had getrokken, wat een inbreuk was op een groot taboe. In 2003 bood de minister-president van Fiji onder indrukwekkend ceremonieel zijn excuses aan voor het gebeurde. In dat opzicht kan de Nederlandse overheid nog heel wat leren van de Fijiërs.

Het bericht in de Volkskrant dat anderhalf miljoen jaar geleden een mensachtige een scheenbeen heeft afgekloven van een soortgenoot, kan nauwelijks een verrassing zijn. We weten waar we vandaan komen. Volgens wetenschapsredacteur Maarten Keulemans was het nog maar 960 duizend jaar geleden de normale praktijk dat wij elkaar oppeuzelden. Vermoedelijk vraten wij toen nog met onze handen en een grappenmaker heeft de vraag gesteld of je het vooruitgang kunt noemen wanneer een kannibaal eet met mes en vork.

Wat betekent hier vooruitgang? Ik herinner mij nog dat mijn klas op de middelbare school gruwde, toen onze leraar geschiedenis vertelde dat de guillotine – voor het eerst gebruikt in 1792 – een onmiskenbare stap vooruit was in de menselijke beschaving. Tot dan was het bij de uitvoering van de doodstraf nogal eens misgegaan, maar dankzij de guillotine verliep alles zo humaan en pijnloos mogelijk, waarbij het afgehakte hoofd ook nog eens keurig in een mandje belandde. Het werd geen smerige boel en het opruimen was een fluitje van een cent.

Menselijke vooruitgang bestaat op alle fronten. ‘We eten elkaar niet meer op, we slachten elkaar alleen maar af’, zei Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). Hij was schrijver van aforismen, satiricus en de eerste hoogleraar in de experimentele natuurkunde. Er is een krater op de maan naar hem genoemd, maar in dezer dagen zou hij vermoedelijk niet geboren zijn, want hij kwam ter wereld met allerlei mankementen, waaronder een bochel. Hoe we elkaar afslachten, kun je bijna dagelijks zien in de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne. Hoewel, daarvoor kun je wel beter op een buitenlandse televisiezender afstemmen.

Afgelopen zondag, nadat het in Rusland met de muiterij van Prigozjin erg spannend was geweest, helikopters uit de lucht waren geschoten, de opmars naar Moskou gestaag had gevorderd en Poetin in geen velden of wegen te bekennen was, probeerde ik mij op de Nederlandse Publieke Omroep verder te informeren over het afslachten.

Wat ik zag was geen breaking news, maar de hele dag de TT uit Assen. Zou Prigozjin inmiddels in Belarus zijn aangekomen? Ik kwam er niet achter, maar ik was er wel getuige van dat Bagnaia met 1.223 seconde voorsprong Bezzecchi wist te verslaan in de MotoGP. De aanblik van dood en verderf, de stuiptrekking van een groot en misdadig rijk, werd ons bespaard ten gunste van twee op motorfietsen rondscheurende Italianen. Dat leek mij een kwestie van pure vooruitgang. Hulde aan de NPO! Ook op de andere Nederlandse zenders was weinig te zien van de opstand in Rusland. Hoopvol heb ik nog even gewacht op een balletvoorstelling uit het Bolsjojtheater. Peter en de wolf leek me passend.

Veel minder beschaafd waren ze op CNN en BBC News, waar ze kennelijk nog mensenvlees met mes en vork eten. Daar kwam ik te weten dat de naam van de Wagnergroep vermoedelijk een verwijzing is naar Richard Wagner, de favoriete componist van Wagnergroep-oprichter Dmitri Oetkin, die op deze manier weer een ode bracht aan die andere Wagner-liefhebber: Hitler. Wie zei ook alweer dat oorlog een voortzetting is van beschavingspolitiek met andere middelen?

Intussen werd in een talkshow op de Russische televisie opgeroepen om de hoofden van Oetkin en Prigozjin niet onder de guillotine te leggen, maar er een kogel doorheen te jassen. Poetin bleek het daar niet mee eens. Hij gaf zijn voormalige kok en diens kornuiten een vrijgeleide naar Belarus. Vermoedelijk worden ze daar opgeknoopt, als dat niet al is gebeurd voordat ze zijn aangekomen. Vanuit mijn luie stoel keek ik ernaar en at een bal gehakt.