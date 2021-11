De strijd tegen de hooligans vraagt niet om regels maar om handhaving

Supporters in Almelo dreigen met een kliko tijdens de eredivisiewedstrijd tussen Heracles en Ajax. Beeld ANP

Het ging toch echt de goede kant op in de voetbalstadions. In 2019 kon de politie met enige opluchting vaststellen dat het hoogtepunt ‘achter de rug’ was. De politie-inzet rond de wedstrijden in het Nederlandse profvoetbal was in de tien jaar daarvoor met ruim 20 procent gedaald. Die agenten konden mooi nuttiger dingen gaan doen.

Maar helaas: nu de stadions zich weer vullen ‘na corona’, wordt de ene na de andere wedstrijd ontsierd door supportersgeweld. Het mentale effect van anderhalf jaar spelen zonder publiek verdient nader onderzoek. Maar daarop kunnen gemeenten, politie en justitie niet wachten. Die moeten nu iets verzinnen om escalatie te voorkomen.

De Bredase burgemeester Depla wijst logischerwijs ook naar de clubs. Die zijn op papier vaak strenger dan in de praktijk. Te veel relschoppers staan een week later toch weer gewoon ongestoord op hun plek langs de lijn. Uitstekend idee van Depla: een heel tribunevak een tijdje schorsen als het daar uit de hand loopt. Misschien dat supporters dan elkaar ook eens gaan corrigeren.

Maar de clubs kunnend dit niet alleen. Zeker buiten het stadion gaat het niet zonder de hulp van de gemeenten en het kabinet, maar de grootste valkuil is dat die nu in de hitte van het debat op zoek gaan naar nieuwe maatregelen. Dat is niet nodig, want alle regels zijn er allang. In de Voetbalwet uit 2010 is alles gericht op lik -op- stuk-beleid, conform de bewezen effectiviteit van het Engelse voorbeeld.

Het Nederlandse probleem is dat veel van die regels onvoldoende worden gehandhaafd. Uit de laatste bestuurlijke analyse, nog geen maand oud, blijkt dat er weliswaar volop gebiedsverboden worden uitgedeeld aan relschoppers, maar dat die zelden gepaard gaan met een meldingsplicht. Politiekorpsen vinden het toezicht te arbeidsintensief.

Maar precies daarom werd al in 2015 ook de digitale meldplicht ingevoerd: wie een gebiedsverbod heeft, moet zich tijdens wedstrijden melden met een app en daarmee z’n gps-locatie doorgeven. Maar ook van die mogelijkheid wordt nog weinig gebruikgemaakt. Zo is het toch weer te vrijblijvend.

In de strijd tegen voetbalvandalisme wordt te veel gepraat en te weinig gehandeld. Als het echt allemaal zo ingewikkeld is, heeft elke burgemeester immers nog altijd de optie om supporters van bezoekende clubs gewoon te weren. Bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord is het effect daarvan al sinds 2009 spectaculair.